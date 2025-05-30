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Путин призвал поддерживать качество лекарств для детей на высоком уровне - РИА Новости, 30.05.2025
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16:06 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/putin-2020007623.html
Путин призвал поддерживать качество лекарств для детей на высоком уровне
Путин призвал поддерживать качество лекарств для детей на высоком уровне - РИА Новости, 30.05.2025
Путин призвал поддерживать качество лекарств для детей на высоком уровне
Важно, чтобы качество российских препаратов для лечения детей с тяжелыми заболеваниями было высоким, отметил президент РФ Владимир Путин во время встречи с... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:06:00+03:00
2025-05-30T16:06:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Важно, чтобы качество российских препаратов для лечения детей с тяжелыми заболеваниями было высоким, отметил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко. В ходе общения Ткаченко рассказал Путину, что одним из косвенных эффектов деятельности фонда стало развитие отечественной фармацевтической промышленности. Как пояснил руководитель фонда, в России регистрируются и вводятся в гражданский оборот новые отечественные препараты, медицинские изделия, которые получают пациенты. Ткаченко назвал справедливой ситуацию, когда деньги российских налогоплательщиков остаются в стране и работают на развитие отечественной промышленности. "Главное, чтобы качество соответствовало", - подчеркнул Путин. "Круг добра" занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Фонд был создан на основании указа президента РФ.
https://ria.ru/20250404/gosduma-2009235033.html
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
Путин призвал поддерживать качество лекарств для детей на высоком уровне

Путин указал на важность соответствия препаратов для детей стандартам качества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко
Президент РФ Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Важно, чтобы качество российских препаратов для лечения детей с тяжелыми заболеваниями было высоким, отметил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко.
В ходе общения Ткаченко рассказал Путину, что одним из косвенных эффектов деятельности фонда стало развитие отечественной фармацевтической промышленности. Как пояснил руководитель фонда, в России регистрируются и вводятся в гражданский оборот новые отечественные препараты, медицинские изделия, которые получают пациенты.
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Ткаченко назвал справедливой ситуацию, когда деньги российских налогоплательщиков остаются в стране и работают на развитие отечественной промышленности.
"Главное, чтобы качество соответствовало", - подчеркнул Путин.
"Круг добра" занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Фонд был создан на основании указа президента РФ.
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