https://ria.ru/20250530/putin-2020007623.html

Путин призвал поддерживать качество лекарств для детей на высоком уровне

Путин призвал поддерживать качество лекарств для детей на высоком уровне - РИА Новости, 30.05.2025

Путин призвал поддерживать качество лекарств для детей на высоком уровне

Важно, чтобы качество российских препаратов для лечения детей с тяжелыми заболеваниями было высоким, отметил президент РФ Владимир Путин во время встречи с... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:06:00+03:00

2025-05-30T16:06:00+03:00

2025-05-30T16:06:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

владимир путин

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Важно, чтобы качество российских препаратов для лечения детей с тяжелыми заболеваниями было высоким, отметил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко. В ходе общения Ткаченко рассказал Путину, что одним из косвенных эффектов деятельности фонда стало развитие отечественной фармацевтической промышленности. Как пояснил руководитель фонда, в России регистрируются и вводятся в гражданский оборот новые отечественные препараты, медицинские изделия, которые получают пациенты. Ткаченко назвал справедливой ситуацию, когда деньги российских налогоплательщиков остаются в стране и работают на развитие отечественной промышленности. "Главное, чтобы качество соответствовало", - подчеркнул Путин. "Круг добра" занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Фонд был создан на основании указа президента РФ.

https://ria.ru/20250404/gosduma-2009235033.html

https://ria.ru/20250220/lekarstva-2000560056.html

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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)