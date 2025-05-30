https://ria.ru/20250530/putin-2020003641.html

Путин: власти сделают все необходимое для успешной работы "Круга добра"

Путин: власти сделают все необходимое для успешной работы "Круга добра" - РИА Новости, 30.05.2025

Путин: власти сделают все необходимое для успешной работы "Круга добра"

Власти России будут делать все необходимое, чтобы создать условия для дальнейшей эффективной работы фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:52:00+03:00

2025-05-30T15:52:00+03:00

2025-05-30T15:52:00+03:00

россия

владимир путин

александр ткаченко (протоиерей)

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти России будут делать все необходимое, чтобы создать условия для дальнейшей эффективной работы фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра", заверил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу принял в Кремле главу фонда "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко. Встреча была приурочена к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент России отметил, что фонд развивается, расширяет направления оказания помощи и смог заслужить доверие родительского сообщества. "Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы работу обеспечить, создать условия - поддержать источники финансирования и создать условия для его дальнейшей эффективной работы", - подчеркнул Путин. Фонд "Круг добра" был создан по инициативе президента России в 2021 году, он получает средства на финансирование дорогостоящей медицинской помощи детям за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая в 2024 году действовала для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. С 1 января 2025 года прогрессия по НДФЛ была расширена и все поступления от повышенных ставок налога идут в федеральный бюджет. Часть этих поступлений в виде гранта по-прежнему направляется фонд.

https://ria.ru/20250512/grant-2016455230.html

https://ria.ru/20250226/lekarstva-2001688392.html

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россия, владимир путин, александр ткаченко (протоиерей), общество