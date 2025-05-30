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Путин: власти сделают все необходимое для успешной работы "Круга добра" - РИА Новости, 30.05.2025
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15:52 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/putin-2020003641.html
Путин: власти сделают все необходимое для успешной работы "Круга добра"
Путин: власти сделают все необходимое для успешной работы "Круга добра" - РИА Новости, 30.05.2025
Путин: власти сделают все необходимое для успешной работы "Круга добра"
Власти России будут делать все необходимое, чтобы создать условия для дальнейшей эффективной работы фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:52:00+03:00
2025-05-30T15:52:00+03:00
россия
владимир путин
александр ткаченко (протоиерей)
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти России будут делать все необходимое, чтобы создать условия для дальнейшей эффективной работы фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра", заверил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу принял в Кремле главу фонда "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко. Встреча была приурочена к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент России отметил, что фонд развивается, расширяет направления оказания помощи и смог заслужить доверие родительского сообщества. "Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы работу обеспечить, создать условия - поддержать источники финансирования и создать условия для его дальнейшей эффективной работы", - подчеркнул Путин. Фонд "Круг добра" был создан по инициативе президента России в 2021 году, он получает средства на финансирование дорогостоящей медицинской помощи детям за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая в 2024 году действовала для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. С 1 января 2025 года прогрессия по НДФЛ была расширена и все поступления от повышенных ставок налога идут в федеральный бюджет. Часть этих поступлений в виде гранта по-прежнему направляется фонд.
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россия, владимир путин, александр ткаченко (протоиерей), общество
Россия, Владимир Путин, Александр Ткаченко (протоиерей), Общество
Путин: власти сделают все необходимое для успешной работы "Круга добра"

Путин пообещал создать все условия для эффективной работы фонда "Круг добра"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко
Президент РФ Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти России будут делать все необходимое, чтобы создать условия для дальнейшей эффективной работы фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра", заверил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принял в Кремле главу фонда "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко. Встреча была приурочена к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент России отметил, что фонд развивается, расширяет направления оказания помощи и смог заслужить доверие родительского сообщества.
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"Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы работу обеспечить, создать условия - поддержать источники финансирования и создать условия для его дальнейшей эффективной работы", - подчеркнул Путин.
Фонд "Круг добра" был создан по инициативе президента России в 2021 году, он получает средства на финансирование дорогостоящей медицинской помощи детям за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая в 2024 году действовала для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. С 1 января 2025 года прогрессия по НДФЛ была расширена и все поступления от повышенных ставок налога идут в федеральный бюджет. Часть этих поступлений в виде гранта по-прежнему направляется фонд.
Председатель правления Фонда Круг добра, председатель Комиссии по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Общественной Палаты РФ протоиерей Александр Ткаченко, директор культурно-благотворительного фонда Ашана Мактина Джинджолия и учредитель фонда Ашана Беслан Шакая на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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