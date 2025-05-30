https://ria.ru/20250530/putin-2019996240.html

Путин поблагодарил главу фонда "Круг добра" за работу

Путин поблагодарил главу фонда "Круг добра" за работу - РИА Новости, 30.05.2025

Путин поблагодарил главу фонда "Круг добра" за работу

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко за работу,... РИА Новости, 30.05.2025

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2025-05-30T15:30:00+03:00

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владимир путин

общество

россия

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

фонд "круг добра"

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко за работу, отметив, что фонд работает и развивается.Путин в пятницу принял главу фонда в Кремле. На встрече протоиерей Александр Ткаченко рассказал, что, согласно данным независимого исследования ВШЭ, фонду доверяют 85% респондентов, которые знают о фонде. Со своей стороны глава государства подчеркнул, что это заслуга главы фонда и всех, кто с ним работает."Я вижу, что фонд работает и развивается, новые направления возникают по орфанным и другим тяжелым заболеваниям - направления по поддержке борьбы с этими недугами. И хочу вас поблагодарить, потому что одно дело - принять такое решение, найти источник финансирования, другое дело - организовать такую работу", - сказал Путин.Он отметил, что при создании фонда важно было найти таких людей, которым общество, родительское сообщество безусловно будут доверять, и которые сделают работу этого фонда максимально публичной и прозрачной."У вас это получилось. И у вас, и у тех людей, которых вы подобрали для работы рядом с собой, это получилось. И это залог успеха", - сказал президент.

https://ria.ru/20250530/fond-2019997925.html

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Путин встретился с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко Путин в преддверии Международного дня защиты детей встретился с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко. Этот фонд был создан указом президента в 2021-м – для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. 2025-05-30T15:30 true PT1M42S

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владимир путин, общество, россия, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), фонд "круг добра", здоровье - общество