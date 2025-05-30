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Путин поблагодарил главу фонда "Круг добра" за работу - РИА Новости, 30.05.2025
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15:30 30.05.2025 (обновлено: 15:51 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/putin-2019996240.html
Путин поблагодарил главу фонда "Круг добра" за работу
Путин поблагодарил главу фонда "Круг добра" за работу - РИА Новости, 30.05.2025
Путин поблагодарил главу фонда "Круг добра" за работу
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко за работу,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:30:00+03:00
2025-05-30T15:51:00+03:00
владимир путин
общество
россия
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
фонд "круг добра"
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко за работу, отметив, что фонд работает и развивается.Путин в пятницу принял главу фонда в Кремле. На встрече протоиерей Александр Ткаченко рассказал, что, согласно данным независимого исследования ВШЭ, фонду доверяют 85% респондентов, которые знают о фонде. Со своей стороны глава государства подчеркнул, что это заслуга главы фонда и всех, кто с ним работает."Я вижу, что фонд работает и развивается, новые направления возникают по орфанным и другим тяжелым заболеваниям - направления по поддержке борьбы с этими недугами. И хочу вас поблагодарить, потому что одно дело - принять такое решение, найти источник финансирования, другое дело - организовать такую работу", - сказал Путин.Он отметил, что при создании фонда важно было найти таких людей, которым общество, родительское сообщество безусловно будут доверять, и которые сделают работу этого фонда максимально публичной и прозрачной."У вас это получилось. И у вас, и у тех людей, которых вы подобрали для работы рядом с собой, это получилось. И это залог успеха", - сказал президент.
https://ria.ru/20250530/fond-2019997925.html
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Путин встретился с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко
Путин в преддверии Международного дня защиты детей встретился с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко. Этот фонд был создан указом президента в 2021-м – для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
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владимир путин, общество, россия, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), фонд "круг добра", здоровье - общество
Владимир Путин, Общество, Россия, Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), Фонд "Круг добра", Здоровье - Общество
Путин поблагодарил главу фонда "Круг добра" за работу

Путин поблагодарил главу фонда Круг добра Ткаченко за помощь тяжелобольным детям

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко за работу, отметив, что фонд работает и развивается.
Путин в пятницу принял главу фонда в Кремле. На встрече протоиерей Александр Ткаченко рассказал, что, согласно данным независимого исследования ВШЭ, фонду доверяют 85% респондентов, которые знают о фонде. Со своей стороны глава государства подчеркнул, что это заслуга главы фонда и всех, кто с ним работает.
Президент РФ Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Вчера, 15:36
"Я вижу, что фонд работает и развивается, новые направления возникают по орфанным и другим тяжелым заболеваниям - направления по поддержке борьбы с этими недугами. И хочу вас поблагодарить, потому что одно дело - принять такое решение, найти источник финансирования, другое дело - организовать такую работу", - сказал Путин.
Он отметил, что при создании фонда важно было найти таких людей, которым общество, родительское сообщество безусловно будут доверять, и которые сделают работу этого фонда максимально публичной и прозрачной.
"У вас это получилось. И у вас, и у тех людей, которых вы подобрали для работы рядом с собой, это получилось. И это залог успеха", - сказал президент.
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