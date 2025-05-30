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Путин продлил срок выплат для детей военнослужащих, пропавших без вести - РИА Новости, 30.05.2025
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14:24 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/putin-2019972942.html
Путин продлил срок выплат для детей военнослужащих, пропавших без вести
Путин продлил срок выплат для детей военнослужащих, пропавших без вести - РИА Новости, 30.05.2025
Путин продлил срок выплат для детей военнослужащих, пропавших без вести
Срок выплат для детей без вести пропавших военнослужащих продлен с шести месяцев до всего периода отсутствия, следует из указа президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:24:00+03:00
2025-05-30T14:24:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Срок выплат для детей без вести пропавших военнослужащих продлен с шести месяцев до всего периода отсутствия, следует из указа президента РФ Владимира Путина. "В подпункте "б" пункта 3 слова "не более чем в течение шести месяцев со дня, указанного в приказе командира (начальника)" заменить словами "за период безвестного отсутствия", - говорится в тексте изменений в указ "О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих". В марте Путин подписал указ, который позволит фонду "Защитники Отечества" оказывать поддержку членам семей пропавших без вести участников СВО.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин продлил срок выплат для детей военнослужащих, пропавших без вести

Путин продлил срок выплат детям пропавших военных до всего периода отсутствия

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Срок выплат для детей без вести пропавших военнослужащих продлен с шести месяцев до всего периода отсутствия, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
"В подпункте "б" пункта 3 слова "не более чем в течение шести месяцев со дня, указанного в приказе командира (начальника)" заменить словами "за период безвестного отсутствия", - говорится в тексте изменений в указ "О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих".
В марте Путин подписал указ, который позволит фонду "Защитники Отечества" оказывать поддержку членам семей пропавших без вести участников СВО.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин рассказал об инициативах по выплатам участникам СВО
19 марта, 14:26
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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