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Путин продлил срок выплат для детей военнослужащих, пропавших без вести
Путин продлил срок выплат для детей военнослужащих, пропавших без вести - РИА Новости, 30.05.2025
Путин продлил срок выплат для детей военнослужащих, пропавших без вести
Срок выплат для детей без вести пропавших военнослужащих продлен с шести месяцев до всего периода отсутствия, следует из указа президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:24:00+03:00
2025-05-30T14:24:00+03:00
2025-05-30T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Срок выплат для детей без вести пропавших военнослужащих продлен с шести месяцев до всего периода отсутствия, следует из указа президента РФ Владимира Путина. "В подпункте "б" пункта 3 слова "не более чем в течение шести месяцев со дня, указанного в приказе командира (начальника)" заменить словами "за период безвестного отсутствия", - говорится в тексте изменений в указ "О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих". В марте Путин подписал указ, который позволит фонду "Защитники Отечества" оказывать поддержку членам семей пропавших без вести участников СВО.
https://ria.ru/20250319/putin-2005975419.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин продлил срок выплат для детей военнослужащих, пропавших без вести
Путин продлил срок выплат детям пропавших военных до всего периода отсутствия