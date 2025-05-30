https://ria.ru/20250530/putin-2019965317.html

Путин предложил Совбезу обсудить здравоохранение

Путин предложил Совбезу обсудить здравоохранение - РИА Новости, 30.05.2025

Путин предложил Совбезу обсудить здравоохранение

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить вопросы здравоохранения, отметив важность обеспечения лекарственными РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:47:00+03:00

2025-05-30T13:47:00+03:00

2025-05-30T14:18:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить вопросы здравоохранения, отметив важность обеспечения лекарственными препаратами в сегодняшних условиях."У нас в повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности сегодня вроде бы сугубо мирный вопрос, вопрос о здравоохранении, но обеспечение суверенитета, безопасности России, особенно связанное с обеспечением лекарственными препаратами, вопрос не праздный в сегодняшних условиях", - сказал Путин и передал слово вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20250424/semya-2013126334.html

россия

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Путин на заседании с постоянными членами Совбеза Путин на заседании с постоянными членами Совбеза 2025-05-30T13:47 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин