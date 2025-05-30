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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 30.05.2025

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:07:00+03:00

2025-05-30T13:07:00+03:00

2025-05-30T13:07:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. Президент где-то в течение часа начнет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков