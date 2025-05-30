https://ria.ru/20250530/putin-2019832527.html

Путин поставил вопрос жизни и смерти

Путин поставил вопрос жизни и смерти - РИА Новости, 30.05.2025

Путин поставил вопрос жизни и смерти

В Москве закончилась встреча высоких представителей по безопасности. С одной стороны, это было грандиозное событие — к нам приехали 124 делегации из 104 стран... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:00:00+03:00

2025-05-30T08:00:00+03:00

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В Москве закончилась встреча высоких представителей по безопасности. С одной стороны, это было грандиозное событие — к нам приехали 124 делегации из 104 стран. С другой стороны, вопросы там обсуждались настолько чувствительные, что шума в СМИ решили избежать.Ведь безопасность сегодня — это вопросы войны и мира, это попытка уберечь своих граждан от гибели, а страну — от развала. Это не столько открытое военное противостояние с другими странами в привычной нам форме, сколько непрямые атаки, новые системы защиты, конфликты на самых неожиданных направлениях.Генералы прошлого и подумать не могли, что война будущего будет включать в себя кибератаки, сложносочиненные теракты, вмешательство в выборы, организацию мятежей и гражданских войн, спровоцировать которые может какой-нибудь нелепый мем в интернете.Президент Путин обратился к собравшимся на форуме с предложением выработать архитектуру единой и неделимой безопасности. За этой формулой — предельно актуальная повестка, можно сказать, вопрос жизни и смерти для любого государства.На самом деле планета переживает сейчас эпоху, которая очень напоминает период 1914-1945 годов. Те же экономические и политические противоречия, тот же кризис долгов и перепроизводства, та же накопившаяся и искусно разожженная ненависть. А самое главное — в прошлое уходит гегемония Запада.Пытаясь сохранить свое лидерство в прошлом веке, Британская империя разожгла две мировые войны, в которых погибли десятки миллионов человек. Это не помогло англичанам: в середине XX века от империи, в которой не заходило солнце, остались рожки да ножки. Однако масштаб жертв оказался чудовищным, мир заплатил слишком дорогую цену за уход англичан со сцены.Сейчас уходящая гегемония Запада тоже проходит в атмосфере вялотекущей необъявленной мировой войны. Европейские лидеры разжигают конфликт точно так же, как это делали британцы столетие назад.Однако если в XX веке западные страны были островом процветания в нищем и отсталом мире, то сейчас ситуация радикально изменилась. Незападным странам есть что противопоставить бывшим колонизаторам — и динамичную экономику, и образованное население, и здоровый патриотический настрой. Это далеко не те бедные колонии, которыми можно было управлять из-за океана, а суверенные, стремительно развивающиеся государства.Мировое большинство не хочет больше быть пешками на шахматной доске западников. Они не объекты большой игры, они претендуют на то, чтобы быть субъектами.Страны мирового большинства, собравшиеся в Москве для обсуждения проблем безопасности, объединяет именно нежелание участвовать в мировой войне, которую разжигает Запад.Разумеется, бесценным опытом делится Россия, которой первой выпала участь объявить войну войне, ведь именно этим и стала СВО, наша попытка остановить конфликт, пока он не перерос в полноценную мировую бойню.Невероятно значим наш опыт для Китая, со всех сторон окруженного американскими прокси, которые точат зубы на его суверенитет.Вообще, последние годы сделали очевидным то, что создание единой и неделимой структуры безопасности должно начинаться с Евразии. У нас тут сосредоточено все ядерное оружие мира — кроме американского. И малейший конфликт может привести к эскалации, после которой от нашей планеты не останется ничего.Только что мир с ужасом ждал, как разрешится противостояние двух ядерных держав — Индии и Пакистана. Пороховой бочкой остается Ближний Восток, и, учитывая ядерный потенциал Израиля, там тоже может все закончиться очень мрачно.На другом конце Евразии сумасшедшие деньги тратит на армию Япония, хотя по конституции ей вообще не положено иметь армию. Превратился в дикобраза, ощетинившегося ракетами, остров Тайвань — и грозит Китаю.А тут еще европейские деятели заигрались в ядерную рулетку: внук гитлеровца, ставший немецким канцлером, обещает поставить немецкие ракеты на Украину для ударов по России. Так эхо Второй мировой войны отзывается сегодня — на театрах необъявленной третьей мировой.Единственное спасение для народов мира сегодня — договариваться и создавать новую архитектуру единой и неделимой безопасности. Именно в России находят общий язык представители самых разных стран с самыми разными — порой противоположными — интересами. Именно у нас тепло общались руководители Китая и Индии. Только здесь возможно найти решения, которые спасут от гибели нашу планету.Точно так же в 1944-м при решающем участии СССР была создана система безопасности, успешно проработавшая несколько десятилетий. И сегодня Россия остается главным гарантом мира в хаосе рухнувшей гегемонии Запада.

https://ria.ru/20250529/mif-2019773816.html

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