https://ria.ru/20250530/pushilin-2019891723.html

Азовское море в ДНР станет здравницей для россиян, заявил Пушилин

Азовское море в ДНР станет здравницей для россиян, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.05.2025

Азовское море в ДНР станет здравницей для россиян, заявил Пушилин

Преимущества Азовского моря позволяют задействовать его как еще одну здравницу для россиян, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин подчеркнув, что уже... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T06:01:00+03:00

2025-05-30T06:01:00+03:00

2025-05-30T06:01:00+03:00

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СИРИУС, 30 мая - РИА Новости. Преимущества Азовского моря позволяют задействовать его как еще одну здравницу для россиян, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин подчеркнув, что уже ведется разработка мастер-планов развития всего побережья республики. "Азовское море имеет массу преимуществ. Оно быстро прогревается, достаточно большой сезон - с мая по октябрь. Само море богато минералами, полезными элементами, такими как йод, например. Море будет задействовано как здравница. Мы включаем данные аспекты в мастер-планы, которые готовятся по всему побережью", - рассказал Пушилин в рамках Форума дорожных инициатив, который проходит в Сириусе. XI Форум дорожных инициатив "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" проходит в Сочи с 28 по 30 мая. В рамках форума обсуждаются ключевые вопросы дорожно-строительной отрасли. В центре внимания – вопросы дорожного строительства и инфраструктуры, туристических и логистических отраслей, кадровые проблемы и образовательные решения. В 2024 году мероприятие посетили более 650 участников со всей страны, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровней, бизнесменов и экспертов отрасли.

https://ria.ru/20250528/mariupol-2019463722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азовское море, донецкая народная республика, сочи, денис пушилин, общество, новости - туризм