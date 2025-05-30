https://ria.ru/20250530/pugacheva-2019995514.html

Крутил с казахской моделью и сбежал в США: судьба любимого внука Пугачевой

Крутил с казахской моделью и сбежал в США: судьба любимого внука Пугачевой - РИА Новости, 30.05.2025

Крутил с казахской моделью и сбежал в США: судьба любимого внука Пугачевой

Старшему внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову было нелегко строить свою жизнь, постоянно находясь в тени знаменитой бабушки. Он всегда находился под прицелом... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:00:00+03:00

2025-05-30T19:00:00+03:00

2025-05-30T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Старшему внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову было нелегко строить свою жизнь, постоянно находясь в тени знаменитой бабушки. Он всегда находился под прицелом камер, хотя вел более-менее "незвездную" жизнь. После объявления в России частичной мобилизации внук Аллы Борисовны сбежал за границу, где, правда, столкнулся с жестокой реальностью. Мама познакомилась с папой в 15 летЕще в 15 лет юная дочка "примадонны" Кристина Орбакайте обратила внимание на бывшего уже тогда популярным артистом 18-летнего Владимира Преснякова, вскоре они начали встречаться и поселились у родителей музыканта.Расписываться пара не спешила, не считая штамп в паспорте чем-то важным. В 19 певица подарила своему избраннику сына Никиту. Однако рождение наследника не спасло отношения.Рок-н-ролльный образ жизни Владимира, который включал в себя алкоголь, ночные тусовки и измены, несколько лет подтачивал отношения, пока Кристина не решилась поставить в них точку. Расставание далось паре тяжело, а вот Никита не сильно волновался: он постоянно виделся с отцом, а потому даже не сразу понял, что стряслось.Пробовал себя в кинематографеЖивя в творческой семье, где родственники пропадали на гастролях, ребенок часто был предоставлен самому себе.Никита интересовался музыкой, но понимал, какие сравнения ждут в будущем, а потому пытался искать себя в чем-то еще. И нашел, загоревшись кинематографом. Парень поступил в Нью-Йоркскую киноакадемию, где получил диплом бакалавра.Никита начал снимать клипы для знакомых российских рэп-исполнителей и параллельно попробовал занялся актерской карьерой: мелькнув в картине "Индиго", трех частях "Елок", комедии "Корпоратив" и сериале "Наследие".Но до главных ролей не добрался. И вернулся к карьере музыканта, создав собственную группу AquaStone, переименованную в дальнейшем в Multiverse.Пел дуэтом с папойВскоре парень спел дуэтом с отцом, и злые языки во всю заговорили, что на сцену Никиту продвинули папа и бабушка. Группа внука засветилась на двух концертах Limp Bizkit в Москве, а потом приняла участие в проекте "Главная сцена" и стала финалистом конкурса.Творческий коллектив выпускала синглы и выступала на разогреве британских коллег, а еще записала саундтреки для сериала "Триггер". Но даже это не убеждало злопыхателей, испытывавших сомнение в таланте Никиты.Жена шокировала откровенным видеоО первых серьезных отношениях Никиты заговорили во время его учебы в США, где тот познакомился с моделью Аидой Калиевой.Молодые люди сыграли влюбленных в фильме "Дело ангела" и стали встречаться за кадром. Их отношения продлились четыре года, но закончились расставанием, в чем многие винили новую избранницу Преснякова — Татьяну Антошину, которая яркий след в жизни музыканта не оставила.Вскоре Никита познакомился со своей соседкой по даче Аленой Красновой. В 2017-м влюбленные поженились и отправившись в свадебное путешествие на Кипр. В 2024 году ходили слухи, что Никита и Алена собираются разводиться, однако пара по сей день вместе.А недавно супруга Никиты Преснякова шокировала общественность весьма откровенными кадрами. В полуобнаженном виде Алена Краснова снялась во время банных процедур, скандальное видео тут же облетело социальные сети.Погорелец из СШАВ 2022 году Никита переехал в США вместе с женой Аленой Красновой после начала СВО. В Америке музыкант взял творческий псевдоним Nick Pres и попытался продолжить музыкальную карьеру.Но если на родине за его плечами громкая фамилия, то в Штатах все пришлось начинать с нуля, и успеха там внук Пугачевой не сыскал.Ударили по семье Преснякова и масштабные пожары в Калифорнии. Музыкант оказался практически в эпицентре стихийного бедствия, и пришлось срочно эвакуироваться, захватив только самое все самое необходимое. Семья даже потеряла жилье из-за огня.Впрочем, обеспеченные родственники сразу поспешили на помощь.Дети звездных родителей не всегда могут похвастаться выдающейся карьерой. Немногим удается выйти из тени знаменитых пап и мам и встать на путь самостоятельных артистов. Похоже, это относиться и к Никите Преснякову.

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сша, россия, москва, кристина орбакайте, алла пугачева, владимир пресняков