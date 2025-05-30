В Московском зоопарке вылупились птенцы нильских гусей
В Московском зоопарке вылупились четыре птенца нильских гусей
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Четыре птенца нильских гусей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"В Московском зоопарке вылупились четыре птенца нильских гусей. Эти пернатые распространены по всей Африке, особенно их численность высока в долине Нила и в районах к югу от Сахары", - говорится в сообщении.
По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, посетители могут увидеть нильских гусей с птенцами в уличных вольерах на экспозиции "Ручеек".
В окрасе нильских гусей сочетаются коричневые, бурые и рыжие тона. Также для них характерны широкие шоколадные "очки" вокруг глаз. По окраске самцы и самки похожи, но самцы немного крупнее. Активны нильские гуси днем. Они хорошо ходят и даже быстро бегают по суше, прекрасно плавают, а в полете выглядят тяжелыми и больше похожими на гусей, хотя эволюционно они ближе к уткам.
В брачный период и при защите территории самцы нильских гусей ведут себя очень агрессивно, и между ними часто случаются драки. Изгнав пришельца, победитель вытягивает шею и издает громкий крик. Находясь в стае, нильские гуси не терпят чужаков и активно прогоняют их. Эти птицы создают пару на всю жизнь. Самка строит гнездо из травы и листьев, а затем выстилает его собственным пухом. Насиживают яйца оба родителя, но самка играет более важную роль.