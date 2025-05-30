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В Московском зоопарке вылупились птенцы нильских гусей - РИА Новости, 30.05.2025
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Хорошие новости
 
11:44 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ptenets-2019927106.html
В Московском зоопарке вылупились птенцы нильских гусей
В Московском зоопарке вылупились птенцы нильских гусей - РИА Новости, 30.05.2025
В Московском зоопарке вылупились птенцы нильских гусей
Четыре птенца нильских гусей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:44:00+03:00
2025-05-30T11:44:00+03:00
хорошие новости
африка
светлана акулова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Четыре птенца нильских гусей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "В Московском зоопарке вылупились четыре птенца нильских гусей. Эти пернатые распространены по всей Африке, особенно их численность высока в долине Нила и в районах к югу от Сахары", - говорится в сообщении.По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, посетители могут увидеть нильских гусей с птенцами в уличных вольерах на экспозиции "Ручеек". В окрасе нильских гусей сочетаются коричневые, бурые и рыжие тона. Также для них характерны широкие шоколадные "очки" вокруг глаз. По окраске самцы и самки похожи, но самцы немного крупнее. Активны нильские гуси днем. Они хорошо ходят и даже быстро бегают по суше, прекрасно плавают, а в полете выглядят тяжелыми и больше похожими на гусей, хотя эволюционно они ближе к уткам. В брачный период и при защите территории самцы нильских гусей ведут себя очень агрессивно, и между ними часто случаются драки. Изгнав пришельца, победитель вытягивает шею и издает громкий крик. Находясь в стае, нильские гуси не терпят чужаков и активно прогоняют их. Эти птицы создают пару на всю жизнь. Самка строит гнездо из травы и листьев, а затем выстилает его собственным пухом. Насиживают яйца оба родителя, но самка играет более важную роль.
https://ria.ru/20250529/lebed-2019699786.html
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африка, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Африка, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке вылупились птенцы нильских гусей

В Московском зоопарке вылупились четыре птенца нильских гусей

© Московский зоопарк/TelegramЧетыре птенца нильских гусей появились на свет в Московском зоопарке
Четыре птенца нильских гусей появились на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Московский зоопарк/Telegram
Четыре птенца нильских гусей появились на свет в Московском зоопарке
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Четыре птенца нильских гусей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Московском зоопарке вылупились четыре птенца нильских гусей. Эти пернатые распространены по всей Африке, особенно их численность высока в долине Нила и в районах к югу от Сахары", - говорится в сообщении.
Черные лебеди с птенцами в Московском зоопарке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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Вчера, 07:15
По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, посетители могут увидеть нильских гусей с птенцами в уличных вольерах на экспозиции "Ручеек".
В окрасе нильских гусей сочетаются коричневые, бурые и рыжие тона. Также для них характерны широкие шоколадные "очки" вокруг глаз. По окраске самцы и самки похожи, но самцы немного крупнее. Активны нильские гуси днем. Они хорошо ходят и даже быстро бегают по суше, прекрасно плавают, а в полете выглядят тяжелыми и больше похожими на гусей, хотя эволюционно они ближе к уткам.
В брачный период и при защите территории самцы нильских гусей ведут себя очень агрессивно, и между ними часто случаются драки. Изгнав пришельца, победитель вытягивает шею и издает громкий крик. Находясь в стае, нильские гуси не терпят чужаков и активно прогоняют их. Эти птицы создают пару на всю жизнь. Самка строит гнездо из травы и листьев, а затем выстилает его собственным пухом. Насиживают яйца оба родителя, но самка играет более важную роль.
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