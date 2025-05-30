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Форсайт-сессию по развитию Ярославской области провел ПСБ

Форсайт-сессию по развитию Ярославской области провел ПСБ - РИА Новости, 30.05.2025

Форсайт-сессию по развитию Ярославской области провел ПСБ

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев приняли участие в форсайт-сессии, направленной на формирование стратегического... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T20:16:00+03:00

2025-05-30T20:16:00+03:00

2025-05-30T20:16:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

петр фрадков

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев приняли участие в форсайт-сессии, направленной на формирование стратегического видения социально-экономического развития региона, выявление приоритетных направлений для привлечения и эффективного использования капитала, укрепление связей между представителями власти, бизнеса и общества, сообщает пресс-служба банка. Мероприятие было организовано ПСБ и объединило высшее руководство банка и области, лидеров малого и среднего бизнеса региона, представителей общественных объединений, экспертов в области экономики, финансов и социального развития. Форсайт-сессия продолжалась три дня и включала несколько форматов работы – деловую игру с имитационной моделью, рефлексивные разборы и аналитические сессии, пленарные выступления и экспертные доклады, работу в стратегических группах, разработку практических решений и выставку проектов. В ходе мероприятия собравшиеся выявили и структурировали зоны роста Ярославской области, определили потенциальные риски, преимущества и стратегические точки развития экономики региона, провели совместное исследование перспектив и сформировали варианты сценариев будущего развития региона при участии банка. "ПСБ с апреля юридически зарегистрирован в Ярославле, но мы с самого начала рассматривали переезд гораздо шире, чем просто смена адреса и прописки. Для нас это возможность реализации более масштабных планов, потому что считаем, что это новый этап развития как для банка, так и для региона. И сегодня все собравшиеся провели уникальную работу, которая задаст новые импульсы, откроет новые горизонты и определит будущее нашего проекта по переезду и совместному развитию с регионом. А опыт сотрудничества ПСБ и Ярославской области в тех пилотных проектах, идеи которых родились сегодня, может стать хорошим примером и масштабироваться на всю страну", – сказал Фрадков. Как отметил Евраев, региональные власти вместе с партнерами и экспертами определили новые интересные и реализуемые проекты для социально-экономического развития региона. "Благодарю руководство банка ПСБ и лично Петра Фрадкова за сотрудничество и отношение к региону. Наше взаимодействие – это не формальная юридическая перерегистрация компании, а совместное развитие Ярославской области. И общая цель этого развития, как видим ее мы и эксперты форсайт-сессии, – это повышение индекса счастья жителей нашего региона", - подчеркнул губернатор, его слова приводятся на сайте правительства региона. Перед банком и регионом стоят глобальные задачи, рассчитанные на несколько лет вперед, - сформировать необходимую среду для переезда более 5 тысяч сотрудников банка в Ярославль, ускорить развитие и увеличить экономический потенциал региона. Применив подобный инновационный подход – организовав форсайт-сессию, ПСБ предоставил возможность для заинтересованных сторон не только комплексно оценить траекторию развития региона и релокации банка, но и разработать конкретные планы действий и адаптивных стратегий, готовых к реализации.

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ярославская область, михаил евраев, петр фрадков, россия