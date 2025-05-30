https://ria.ru/20250530/psb-2020040874.html

ПСБ признан технологичным банком года по версии премии "Сравни"

ПСБ признан технологичным банком года по версии премии "Сравни" - РИА Новости, 30.05.2025

ПСБ признан технологичным банком года по версии премии "Сравни"

ПСБ признан технологичным банком года по версии премии "Сравни" за высокий уровень цифровизации, активное внедрение ИИ-технологий для персонализации клиентского РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:04:00+03:00

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2025-05-30T18:04:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ПСБ признан технологичным банком года по версии премии "Сравни" за высокий уровень цифровизации, активное внедрение ИИ-технологий для персонализации клиентского предложения и автоматизацию бизнес-процессов, сообщает пресс-служба банка. "Мы активно инвестируем в развитие технологий, выстраивая удобный бесшовный клиентский путь во всех цифровых каналах и используя передовые решения для автоматизации бизнес-процессов бэк-офиса. Сегодня у ПСБ более 7 миллионов розничных клиентов, для них мы постоянно совершенствуем наши финансовые сервисы на основе инноваций, анализа данных, облачных вычислений, автоматизации и искусственного интеллекта", - отметил вице-президент-директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Сергей Матвеев. Он добавил, что главная цель банка – развитие современных финансовых продуктов, повышающих удобство и скорость взаимодействия клиента и банка на различных финансовых площадках. "Мы проводим системную работу по развитию цифровых клиентских сервисов, расширяем онлайн-продажи через персонализацию предложений и привлекаем новых клиентов с помощью эффективной интеграции с финансовыми маркетплейсами", - отметил Матвеев. Также в рамках этой премии Сбер признан банком года за активную работу с маркетплейсами, развитие онлайн-сделок и релевантность продуктовой линейки. Кроме того, Альфа-Банк был признан банком года для клиентов малого и среднего бизнеса. В 2025 году организаторы премии пересмотрели подход к формированию шорт-листа. Впервые весь процесс – от выдвижения номинантов до подведения итогов – был реализован внутри компании с участием экспертного жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры "Сравни". Оценка проводилась по ряду параметров: качество и популярность продуктов и услуг, реальная забота о клиентах, а также максимальная доступность и широкий ассортимент продуктов и услуг разных компаний, представленных на сайте "Сравни".

https://ria.ru/20250530/psb-2019991484.html

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псб (банк псб), банки