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"Нет плана": в Европе признали жесткий просчет в конфликте с Россией - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:08 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/proschet-2019891986.html
"Нет плана": в Европе признали жесткий просчет в конфликте с Россией
"Нет плана": в Европе признали жесткий просчет в конфликте с Россией - РИА Новости, 30.05.2025
"Нет плана": в Европе признали жесткий просчет в конфликте с Россией
Европа всегда хотела ослабить Россию, но не имела плана действий, вся надежда была на США, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T06:08:00+03:00
2025-05-30T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
сша
жак бо
нато
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Европа всегда хотела ослабить Россию, но не имела плана действий, вся надежда была на США, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube."У США есть цель по завершению конфликта, но нет плана. У Европы цель противоположная, но плана тоже нет. Поэтому они считают, что удержание Вашингтона в конфликте станет решением для ослабления России — главной цели Европы", — сказал он.Полковник также отметил, что внешняя политика России не ограничивается Украиной. Москва налаживает прочные связи со всем миром, усиливаясь многократно. Этот момент был упущен США и Европой, которые буквально застряли на Украине."Ослабления России не произошло, и явно не произойдет в будущем, ни экономически, ни военным путем. А теперь европейцы сходят с ума из-за того, что США пытаются уйти с Украины", — заключил Бо.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность Североатлантического альянса у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250530/kellog-2019877705.html
https://ria.ru/20250530/ukraina-2019886433.html
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в мире, россия, европа, сша, жак бо, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, США, Жак Бо, НАТО
"Нет плана": в Европе признали жесткий просчет в конфликте с Россией

Полковник Бо: Европа надеялась, что США помогут ослабить Россию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Европа всегда хотела ослабить Россию, но не имела плана действий, вся надежда была на США, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.
США есть цель по завершению конфликта, но нет плана. У Европы цель противоположная, но плана тоже нет. Поэтому они считают, что удержание Вашингтона в конфликте станет решением для ослабления России — главной цели Европы", — сказал он.
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Полковник также отметил, что внешняя политика России не ограничивается Украиной. Москва налаживает прочные связи со всем миром, усиливаясь многократно. Этот момент был упущен США и Европой, которые буквально застряли на Украине.
"Ослабления России не произошло, и явно не произойдет в будущем, ни экономически, ни военным путем. А теперь европейцы сходят с ума из-за того, что США пытаются уйти с Украины", — заключил Бо.
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В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность Североатлантического альянса у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаСШАЖак БоНАТО
 
 
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