https://ria.ru/20250530/promyshlennost-2019878713.html

Представители Белоруссии и России обсудили интеграцию промпредприятий

Представители Белоруссии и России обсудили интеграцию промпредприятий - РИА Новости, 30.05.2025

Представители Белоруссии и России обсудили интеграцию промпредприятий

Министр промышленности Белоруссии Александр Ефимов обсудил с первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Василием Осьмаковым... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T01:12:00+03:00

2025-05-30T01:12:00+03:00

2025-05-30T01:12:00+03:00

белоруссия

россия

василий осьмаков

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890196919_0:115:1392:898_1920x0_80_0_0_3b7604b8e3b21e8c8724d3b09e3be1e8.jpg

МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Министр промышленности Белоруссии Александр Ефимов обсудил с первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Василием Осьмаковым совместные меры по повышению конкурентоспособности и интеграции промышленных предприятий двух стран, сообщила пресс-служба белорусского министерства. "Министр промышленности Республики Беларусь Александр Ефимов провел рабочую встречу с первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Василием Осьмаковым по вопросам проведения согласованной политики в области развития промышленности двух стран", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что переговоры состоялись в четверг в министерстве промышленности Белоруссии с участием представителей профильных ведомств двух стран, предприятий, а также республиканских органов государственного управления. "В ходе встречи стороны обсудили стратегические направления сотрудничества, обменялись опытом и договорились о совместных мерах по стимулированию производства, повышению конкурентоспособности и интеграции промышленных предприятий двух стран", - говорится в сообщении. В рамках переговоров были подчеркнуты важность согласованных усилий по созданию условий для устойчивого роста промышленного сектора Союзного государства, а также достижения целей по развитию инновационных технологий и модернизации производственных мощностей. "Стороны выразили уверенность в том, что совместные усилия позволят повысить эффективность промышленного комплекса обеих стран и обеспечить долгосрочный экономический рост. Достигнута договоренность о продолжении взаимодействия и обмена информацией для разработки конкретных мер по реализации согласованной политики", - говорится в сообщении. Ефимов и Осьмаков подчеркнули приверженность развитию стратегического партнерства и выразили готовность к дальнейшему промышленному диалогу и сотрудничеству на благо народов Белоруссии и России.

https://ria.ru/20250528/model-2019656000.html

https://ria.ru/20241206/putin-1987736714.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, василий осьмаков, экономика