https://ria.ru/20250530/prigovor-2020080282.html

Жителю Великого Новгорода, изнасиловавшему дочь-подростка, вынесли приговор

Жителю Великого Новгорода, изнасиловавшему дочь-подростка, вынесли приговор - РИА Новости, 30.05.2025

Жителю Великого Новгорода, изнасиловавшему дочь-подростка, вынесли приговор

Отец, дважды изнасиловавший свою 13-летнюю дочь, приговорен к 22 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:44:00+03:00

2025-05-30T22:44:00+03:00

2025-05-30T22:44:00+03:00

происшествия

новгородская область

калининград

новгородский областной суд

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Отец, дважды изнасиловавший свою 13-летнюю дочь, приговорен к 22 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области. Как установил Новгородский областной суд, подсудимый, являясь гражданином иного государства, незаконно пересек границу Российской Федерации с целью прибытия к дочери. В марте 2024 года он дважды изнасиловал 13-летнюю дочь, а также совершил иные действия сексуального характера. Ранее 38-летний уроженец Калининграда был судим за аналогичное преступление. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. "По совокупности преступлений‌ путем частичного сложения назначенных наказаний подсудимому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной‌ с работой с детьми, сроком на 19 лет, с отбыванием первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной‌ колонии особого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250127/srok-1995763733.html

новгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, новгородская область, калининград, новгородский областной суд