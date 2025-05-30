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Жителю Великого Новгорода, изнасиловавшему дочь-подростка, вынесли приговор - РИА Новости, 30.05.2025
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22:44 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/prigovor-2020080282.html
Жителю Великого Новгорода, изнасиловавшему дочь-подростка, вынесли приговор
Жителю Великого Новгорода, изнасиловавшему дочь-подростка, вынесли приговор - РИА Новости, 30.05.2025
Жителю Великого Новгорода, изнасиловавшему дочь-подростка, вынесли приговор
Отец, дважды изнасиловавший свою 13-летнюю дочь, приговорен к 22 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:44:00+03:00
2025-05-30T22:44:00+03:00
происшествия
новгородская область
калининград
новгородский областной суд
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Отец, дважды изнасиловавший свою 13-летнюю дочь, приговорен к 22 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области. Как установил Новгородский областной суд, подсудимый, являясь гражданином иного государства, незаконно пересек границу Российской Федерации с целью прибытия к дочери. В марте 2024 года он дважды изнасиловал 13-летнюю дочь, а также совершил иные действия сексуального характера. Ранее 38-летний уроженец Калининграда был судим за аналогичное преступление. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. "По совокупности преступлений‌ путем частичного сложения назначенных наказаний подсудимому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной‌ с работой с детьми, сроком на 19 лет, с отбыванием первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной‌ колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, новгородская область, калининград, новгородский областной суд
Происшествия, Новгородская область, Калининград, Новгородский областной суд
Жителю Великого Новгорода, изнасиловавшему дочь-подростка, вынесли приговор

В Великом Новгороде отец, изнасиловавший дочь-подростка, получил 22 года тюрьмы

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Отец, дважды изнасиловавший свою 13-летнюю дочь, приговорен к 22 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области.
Как установил Новгородский областной суд, подсудимый, являясь гражданином иного государства, незаконно пересек границу Российской Федерации с целью прибытия к дочери. В марте 2024 года он дважды изнасиловал 13-летнюю дочь, а также совершил иные действия сексуального характера. Ранее 38-летний уроженец Калининграда был судим за аналогичное преступление. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
«
"По совокупности преступлений‌ путем частичного сложения назначенных наказаний подсудимому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной‌ с работой с детьми, сроком на 19 лет, с отбыванием первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной‌ колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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