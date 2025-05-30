https://ria.ru/20250530/prezident-2020058773.html

Филат обвинил Санду в доведении Молдавии до нищеты

Филат обвинил Санду в доведении Молдавии до нищеты - РИА Новости, 30.05.2025

Филат обвинил Санду в доведении Молдавии до нищеты

Президент Молдавии Майя Санду довела жителей страны до нищеты, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ)... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:00:00+03:00

2025-05-30T19:00:00+03:00

2025-05-30T19:16:00+03:00

жкх

молдавия

владимир филат

майя санду

либерально-демократическая партия молдавии

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КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду довела жителей страны до нищеты, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат. "Автором этого кризиса является Майя Санду, которая разрушила экономику страны и довела общество до нищеты, приведя во главу государственных учреждений некомпетентных и безответственных людей. И речь не только о ситуации с тарифами. Да, выросли в несколько раз цены на газ, на электроэнергию, в целом на коммунальные услуги, но и подорожали продукты питания", - заявил Филат. По словам лидера ЛДПМ, страна застряла в роли нищей из-за неправильной политики. Он отметил, что также страдает и аграрный сектор республики. "Вот еще одна цифра из сельского хозяйства: в прошлом году из сельскохозяйственной экономической деятельности ушли 31 тысяча человек. Это означает, что люди покинули свою "европейскую деревню", в которую инвестировали - и о которой все время говорят, что инвестировали. За один год 31 тысяча человек покинули сельскохозяйственный сектор. Для Молдовы это огромная цифра с долгосрочными последствиями", - подчеркнул политик. Филат также привел демографические данные, которые указывают на убыль населения. "С 1999 года, когда естественный прирост стал отрицательным, Молдова потеряла 108 200 человек только за счет дисбаланса между рождаемостью и смертностью. Но половина этой потери произошла лишь за последние пять лет, в период правления "Действие и солидарность", - отметил экс-премьер. Критика экс-премьера прозвучала на фоне продолжающегося в Молдавии энергетического кризиса, который привел к резкому росту тарифов на коммунальные услуги и усилению социальной напряженности в обществе. Рост тарифов на ЖКХ в Молдавии с 2021 по 2025 год (правление нынешней партии власти "Действие и солидарность" - ПДС), особенно на электроэнергию (на 75%) и отопление (на 38% и выше) создал значительные трудности для семейных бюджетов. Хотя средняя номинальная зарплата выросла с 9200 леев в 2021 году до прогнозируемых 16 100 леев в 2025 году, высокая инфляция, достигавшая 28,74% в 2022 году и остававшаяся на уровне 8,8% в марте 2025 года, снижает реальную покупательную способность. Это усиливает финансовое давление на население, особенно в условиях, когда коммунальные платежи составляют значительную часть расходов. В январе 2025 года в стране начался энергетический кризис после прекращения поставок российского газа в Молдавию. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Филат возглавлял правительство республики с 2009 по 2013 год в составе проевропейского Альянса за европейскую интеграцию.

https://ria.ru/20241111/vlakh-1983035494.html

https://ria.ru/20240401/moldaviya-1937148315.html

https://ria.ru/20250520/moldaviya-2017988745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, молдавия, владимир филат, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии