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В Иркутской области загорелось локомотивное депо - РИА Новости, 30.05.2025
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23:05 30.05.2025 (обновлено: 23:12 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/pozhar-2020081786.html
В Иркутской области загорелось локомотивное депо
В Иркутской области загорелось локомотивное депо - РИА Новости, 30.05.2025
В Иркутской области загорелось локомотивное депо
Локомотивное депо горит в иркутском Тайшете, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T23:05:00+03:00
2025-05-30T23:12:00+03:00
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Локомотивное депо горит в иркутском Тайшете, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Иркутской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В городе Тайшете горит локомотивное депо. Сотрудники ведомства локализовали пламя на двух тысячах квадратах. К тушению привлечен пожарный поезд. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Иркутской области загорелось локомотивное депо

МЧС: в Иркутской области загорелось локомотивное депо, возгорание локализовано

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Локомотивное депо горит в иркутском Тайшете, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
«
Иркутской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В городе Тайшете горит локомотивное депо. Сотрудники ведомства локализовали пламя на двух тысячах квадратах. К тушению привлечен пожарный поезд. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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