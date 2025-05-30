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В Иркутской области загорелось локомотивное депо
В Иркутской области загорелось локомотивное депо - РИА Новости, 30.05.2025
В Иркутской области загорелось локомотивное депо
Локомотивное депо горит в иркутском Тайшете, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T23:05:00+03:00
2025-05-30T23:05:00+03:00
2025-05-30T23:12:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Локомотивное депо горит в иркутском Тайшете, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Иркутской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В городе Тайшете горит локомотивное депо. Сотрудники ведомства локализовали пламя на двух тысячах квадратах. К тушению привлечен пожарный поезд. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Иркутской области загорелось локомотивное депо
МЧС: в Иркутской области загорелось локомотивное депо, возгорание локализовано