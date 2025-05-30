https://ria.ru/20250530/pozhar-2020081786.html

В Иркутской области загорелось локомотивное депо

В Иркутской области загорелось локомотивное депо - РИА Новости, 30.05.2025

В Иркутской области загорелось локомотивное депо

Локомотивное депо горит в иркутском Тайшете, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T23:05:00+03:00

2025-05-30T23:05:00+03:00

2025-05-30T23:12:00+03:00

происшествия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Локомотивное депо горит в иркутском Тайшете, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Иркутской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В городе Тайшете горит локомотивное депо. Сотрудники ведомства локализовали пламя на двух тысячах квадратах. К тушению привлечен пожарный поезд. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250403/pozhar-2009066673.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия