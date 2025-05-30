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Пожарные спасли от огня село в Астраханской области
Пожарные спасли от огня село в Астраханской области - РИА Новости, 30.05.2025
Пожарные спасли от огня село в Астраханской области
Пожарные с помощью авиации МЧС защитили от огня село в Астраханской области, которому угрожал сильный ландшафтный пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:47:00+03:00
2025-05-30T19:47:00+03:00
2025-05-30T19:47:00+03:00
природные пожары в россии
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астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Пожарные с помощью авиации МЧС защитили от огня село в Астраханской области, которому угрожал сильный ландшафтный пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России. Сообщается, что в селе Барановка в Астраханской области загорелась сухая растительность, площадь, пройденная огнем, составила один гектар. Благодаря совместным действиям наземной группировки и авиации МЧС России угроза распространения огня на село была снята. "С воздуха пожар ликвидировала авиация МЧС России, самолетом Ил-76 было сброшено 40 тонн воды", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что наземная группировка составила 16 человек личного состава и семь единиц техники.
https://ria.ru/20250529/pozhary-2019726357.html
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природные пожары в россии, россия, происшествия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Природные пожары в России, Россия, Происшествия, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные спасли от огня село в Астраханской области
Пожарные с помощью авиации МЧС спасли от огня село в Астраханской области