https://ria.ru/20250530/pozhar-2020065576.html

Пожарные спасли от огня село в Астраханской области

Пожарные спасли от огня село в Астраханской области - РИА Новости, 30.05.2025

Пожарные спасли от огня село в Астраханской области

Пожарные с помощью авиации МЧС защитили от огня село в Астраханской области, которому угрожал сильный ландшафтный пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:47:00+03:00

2025-05-30T19:47:00+03:00

2025-05-30T19:47:00+03:00

природные пожары в россии

россия

происшествия

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Пожарные с помощью авиации МЧС защитили от огня село в Астраханской области, которому угрожал сильный ландшафтный пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России. Сообщается, что в селе Барановка в Астраханской области загорелась сухая растительность, площадь, пройденная огнем, составила один гектар. Благодаря совместным действиям наземной группировки и авиации МЧС России угроза распространения огня на село была снята. "С воздуха пожар ликвидировала авиация МЧС России, самолетом Ил-76 было сброшено 40 тонн воды", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что наземная группировка составила 16 человек личного состава и семь единиц техники.

https://ria.ru/20250529/pozhary-2019726357.html

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природные пожары в россии, россия, происшествия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)