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После гибели женщины при пожаре в Нижнем Новгороде завели дело - РИА Новости, 30.05.2025
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19:18 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/pozhar-2020062338.html
После гибели женщины при пожаре в Нижнем Новгороде завели дело
После гибели женщины при пожаре в Нижнем Новгороде завели дело - РИА Новости, 30.05.2025
После гибели женщины при пожаре в Нижнем Новгороде завели дело
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели женщина на пожаре в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде, сообщает региональное... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:18:00+03:00
2025-05-30T19:18:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели женщина на пожаре в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, днем 30 мая в многоквартирном доме на улице Пермякова произошел пожар, во время которого погибла женщина. При осмотре тела погибшей следователи СК России видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Также при возгорании пострадали несколько жителей многоквартирного дома, в том числе ребенок. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. "Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). С целью установления причины смерти потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления причин возникновения возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении. По данным МЧС региона, сообщение о возгорании в доме улице на Пермякова поступило в 13 часов. Горели балконы и квартиры на восьмом и девятом этажах. В 17.00 была объявлена локализация пожара на площади 900 квадратных метров, в 17.53 - ликвидация открытого горения. В результате пожара спасено 10 человек, в том числе один ребенок, эвакуирован 51 человек, в том числе восемь детей. Погибла женщина 1958 года рождения.
https://ria.ru/20250530/baykalsk-2020054123.html
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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После гибели женщины при пожаре в Нижнем Новгороде завели дело

СК: после гибели женщины при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде завели дело

© МЧС России/TelegramПожар в жилом доме в Нижнем Новгороде
Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели женщина на пожаре в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, днем 30 мая в многоквартирном доме на улице Пермякова произошел пожар, во время которого погибла женщина. При осмотре тела погибшей следователи СК России видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Также при возгорании пострадали несколько жителей многоквартирного дома, в том числе ребенок. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
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"Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). С целью установления причины смерти потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления причин возникновения возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении.
По данным МЧС региона, сообщение о возгорании в доме улице на Пермякова поступило в 13 часов. Горели балконы и квартиры на восьмом и девятом этажах. В 17.00 была объявлена локализация пожара на площади 900 квадратных метров, в 17.53 - ликвидация открытого горения. В результате пожара спасено 10 человек, в том числе один ребенок, эвакуирован 51 человек, в том числе восемь детей. Погибла женщина 1958 года рождения.
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