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В Нижнем Новгороде потушили пожар в жилом доме
В Нижнем Новгороде потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 30.05.2025
В Нижнем Новгороде потушили пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде, где погиб один человек и шестеро пострадали, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:12:00+03:00
2025-05-30T19:12:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде, где погиб один человек и шестеро пострадали, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, троих вместе с ребенком доставили на осмотр в больницу. Позднее пожар был локализован на 900 "квадратах". "Пожар в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории.
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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде потушили пожар в жилом доме
МЧС: пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован