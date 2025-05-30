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В Нижнем Новгороде потушили пожар в жилом доме

В Нижнем Новгороде потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 30.05.2025

В Нижнем Новгороде потушили пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде, где погиб один человек и шестеро пострадали, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:12:00+03:00

2025-05-30T19:12:00+03:00

2025-05-30T19:16:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде, где погиб один человек и шестеро пострадали, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, троих вместе с ребенком доставили на осмотр в больницу. Позднее пожар был локализован на 900 "квадратах". "Пожар в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

https://ria.ru/20250529/krysha--2019773136.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)