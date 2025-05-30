https://ria.ru/20250530/pozhar-2020016195.html

При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек

При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек - РИА Новости, 30.05.2025

При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек

Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, троих вместе с ребенком доставили на осмотр в больницу, сообщили в... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:41:00+03:00

2025-05-30T16:41:00+03:00

2025-05-30T16:45:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, троих вместе с ребенком доставили на осмотр в больницу, сообщили в пресс-службе МЧС России. "По уточненной информации в результате пожара в Нижнем Новгороде пострадали семь человек, в том числе один ребенок, из них один человек погиб, три человека, в том числе ребенок находятся в лечебном учреждении на осмотре, три человека после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению пожара привлекаются 109 человек и 37 единиц техники.

https://ria.ru/20250530/sk-2019903625.html

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)