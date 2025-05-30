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При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек - РИА Новости, 30.05.2025
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16:41 30.05.2025 (обновлено: 16:45 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/pozhar-2020016195.html
При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек
При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек - РИА Новости, 30.05.2025
При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек
Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, троих вместе с ребенком доставили на осмотр в больницу, сообщили в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:41:00+03:00
2025-05-30T16:45:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, троих вместе с ребенком доставили на осмотр в больницу, сообщили в пресс-службе МЧС России. "По уточненной информации в результате пожара в Нижнем Новгороде пострадали семь человек, в том числе один ребенок, из них один человек погиб, три человека, в том числе ребенок находятся в лечебном учреждении на осмотре, три человека после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению пожара привлекаются 109 человек и 37 единиц техники.
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нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек

При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек, шестеро пострадали

© МЧС России/TelegramПожар в жилом доме в Нижнем Новгороде
Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, троих вместе с ребенком доставили на осмотр в больницу, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«
"По уточненной информации в результате пожара в Нижнем Новгороде пострадали семь человек, в том числе один ребенок, из них один человек погиб, три человека, в том числе ребенок находятся в лечебном учреждении на осмотре, три человека после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлекаются 109 человек и 37 единиц техники.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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