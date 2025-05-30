https://ria.ru/20250530/pozhar-2020016195.html
При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек
При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек - РИА Новости, 30.05.2025
При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек
Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, троих вместе с ребенком доставили на осмотр в больницу, сообщили в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:41:00+03:00
2025-05-30T16:41:00+03:00
2025-05-30T16:45:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020016793_19:0:808:444_1920x0_80_0_0_e8547edba0a5c2bb84291a8ee33d665e.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, троих вместе с ребенком доставили на осмотр в больницу, сообщили в пресс-службе МЧС России. "По уточненной информации в результате пожара в Нижнем Новгороде пострадали семь человек, в том числе один ребенок, из них один человек погиб, три человека, в том числе ребенок находятся в лечебном учреждении на осмотре, три человека после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению пожара привлекаются 109 человек и 37 единиц техники.
https://ria.ru/20250530/sk-2019903625.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020016793_117:0:709:444_1920x0_80_0_0_fb172bc269f2be0a33af207e57669b9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек
При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб человек, шестеро пострадали