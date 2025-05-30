https://ria.ru/20250530/pozhar-2020012316.html

В Липецкой области выросла площадь пожара в заповеднике

В Липецкой области выросла площадь пожара в заповеднике - РИА Новости, 30.05.2025

В Липецкой области выросла площадь пожара в заповеднике

Площадь пожара в заповеднике в Липецкой области увеличилась до 200 гектаров, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:22:00+03:00

2025-05-30T16:22:00+03:00

2025-05-30T17:08:00+03:00

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg

ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Площадь пожара в заповеднике в Липецкой области увеличилась до 200 гектаров, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону."Площадь пожара в Воронежском заповеднике достигла 200 гектаров! На данный момент в тушении пожара принимают участие более 150 человек и 55 единиц техники. К месту пожара направлен сводный отряд СПСЧ Главного управления МЧС России по Липецкой области, состоящий из 35 человек и 4 единиц техники, задействована авиация МЧС России", — сообщили ведомства.В четверг в биосферном заповеднике в Усманском районе Липецкой области начался пожар из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи на железной дороге. К вечеру возгорание было локализовано, но из-за сильного ветра огонь вновь начал распространяться. Неподалёку от места пожара находятся два населённых пункта. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что прямой угрозы им нет, но "образовалось сильное задымление".Государственный природный биосферный заповедник им. В. М. Пескова. находится на границе Липецкой и Воронежской областей. Его площадь превышает 30 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20250530/sk-2019903625.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия