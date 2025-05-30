Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области выросла площадь пожара в заповеднике - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 30.05.2025 (обновлено: 17:08 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/pozhar-2020012316.html
В Липецкой области выросла площадь пожара в заповеднике
В Липецкой области выросла площадь пожара в заповеднике - РИА Новости, 30.05.2025
В Липецкой области выросла площадь пожара в заповеднике
Площадь пожара в заповеднике в Липецкой области увеличилась до 200 гектаров, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:22:00+03:00
2025-05-30T17:08:00+03:00
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg
ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Площадь пожара в заповеднике в Липецкой области увеличилась до 200 гектаров, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону."Площадь пожара в Воронежском заповеднике достигла 200 гектаров! На данный момент в тушении пожара принимают участие более 150 человек и 55 единиц техники. К месту пожара направлен сводный отряд СПСЧ Главного управления МЧС России по Липецкой области, состоящий из 35 человек и 4 единиц техники, задействована авиация МЧС России", — сообщили ведомства.В четверг в биосферном заповеднике в Усманском районе Липецкой области начался пожар из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи на железной дороге. К вечеру возгорание было локализовано, но из-за сильного ветра огонь вновь начал распространяться. Неподалёку от места пожара находятся два населённых пункта. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что прямой угрозы им нет, но "образовалось сильное задымление".Государственный природный биосферный заповедник им. В. М. Пескова. находится на границе Липецкой и Воронежской областей. Его площадь превышает 30 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20250530/sk-2019903625.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_ddcb90dc42fa16696bdba668fe20eb1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Липецкой области выросла площадь пожара в заповеднике

Площадь пожара в заповеднике в Липецкой области достигла 200 гектаров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Площадь пожара в заповеднике в Липецкой области увеличилась до 200 гектаров, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.
«
"Площадь пожара в Воронежском заповеднике достигла 200 гектаров! На данный момент в тушении пожара принимают участие более 150 человек и 55 единиц техники. К месту пожара направлен сводный отряд СПСЧ Главного управления МЧС России по Липецкой области, состоящий из 35 человек и 4 единиц техники, задействована авиация МЧС России", — сообщили ведомства.
В четверг в биосферном заповеднике в Усманском районе Липецкой области начался пожар из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи на железной дороге. К вечеру возгорание было локализовано, но из-за сильного ветра огонь вновь начал распространяться. Неподалёку от места пожара находятся два населённых пункта. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что прямой угрозы им нет, но "образовалось сильное задымление".
Государственный природный биосферный заповедник им. В. М. Пескова. находится на границе Липецкой и Воронежской областей. Его площадь превышает 30 тысяч гектаров.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
СК возбудил дело после пожара в жилом доме в Архангельской области
Вчера, 09:07
 
Липецкая областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала