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При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде пострадали четыре человека
При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде пострадали четыре человека - РИА Новости, 30.05.2025
При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде пострадали четыре человека
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде, спасен один человек, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:36:00+03:00
2025-05-30T15:36:00+03:00
2025-05-30T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде, спасен один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительной информации, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Удалось спасти одного человека.По данным ведомства, в доме на улице Пермякова происходит горение балконов с восьмого по девятый этажи и в квартире на восьмом этаже. Проводится эвакуация жильцов. К тушению пожара привлечены 82 человека и 21 единица техники.
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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде пострадали четыре человека
МЧС: при пожаре в жилом в Нижнем Новгороде пострадали трое взрослых и ребенок