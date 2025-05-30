https://ria.ru/20250530/pozhar-2019898086.html

В Архангельской области при пожаре погибли четыре человека

В Архангельской области при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 30.05.2025

В Архангельской области при пожаре погибли четыре человека

Две женщины и двое детей погибли, девушка пострадала в результате пожара в многоквартирном доме в Новодвинске Архангельской области в ночь на пятницу, сообщила... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T07:55:00+03:00

2025-05-30T07:55:00+03:00

2025-05-30T08:25:00+03:00

происшествия

новодвинск

архангельская область

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МУРМАНСК, 30 мая - РИА Новости. Две женщины и двое детей погибли, девушка пострадала в результате пожара в многоквартирном доме в Новодвинске Архангельской области в ночь на пятницу, сообщила региональная прокуратура, начавшая проверку. "По предварительной информации, 30 мая в квартире, расположенной в многоквартирном доме № 64 по ул. Дмитрова в городе Новодвинске, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины и двое детей, 18-летняя девушка госпитализирована в медицинскую организацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также будет дана оценка достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по профилактике пожаров.

https://ria.ru/20250506/pozhar-2015208764.html

новодвинск

архангельская область

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Дарья Буймова

происшествия, новодвинск, архангельская область