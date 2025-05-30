Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 30.05.2025 (обновлено: 08:25 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/pozhar-2019898086.html
В Архангельской области при пожаре погибли четыре человека
В Архангельской области при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 30.05.2025
В Архангельской области при пожаре погибли четыре человека
Две женщины и двое детей погибли, девушка пострадала в результате пожара в многоквартирном доме в Новодвинске Архангельской области в ночь на пятницу, сообщила... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:55:00+03:00
2025-05-30T08:25:00+03:00
происшествия
новодвинск
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20112/99/201129951_0:308:3009:2000_1920x0_80_0_0_46f73c9b2d9880669746363aad73e0cb.jpg
МУРМАНСК, 30 мая - РИА Новости. Две женщины и двое детей погибли, девушка пострадала в результате пожара в многоквартирном доме в Новодвинске Архангельской области в ночь на пятницу, сообщила региональная прокуратура, начавшая проверку. "По предварительной информации, 30 мая в квартире, расположенной в многоквартирном доме № 64 по ул. Дмитрова в городе Новодвинске, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины и двое детей, 18-летняя девушка госпитализирована в медицинскую организацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также будет дана оценка достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по профилактике пожаров.
https://ria.ru/20250506/pozhar-2015208764.html
новодвинск
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20112/99/201129951_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f310e6499f39ce19aa2a4d370522c530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новодвинск, архангельская область
Происшествия, Новодвинск, Архангельская область
В Архангельской области при пожаре погибли четыре человека

В Новодвинске при пожаре в жилом доме погибли две женщины и двое детей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота пожарных
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа пожарных. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 30 мая - РИА Новости. Две женщины и двое детей погибли, девушка пострадала в результате пожара в многоквартирном доме в Новодвинске Архангельской области в ночь на пятницу, сообщила региональная прокуратура, начавшая проверку.
"По предварительной информации, 30 мая в квартире, расположенной в многоквартирном доме № 64 по ул. Дмитрова в городе Новодвинске, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины и двое детей, 18-летняя девушка госпитализирована в медицинскую организацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также будет дана оценка достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по профилактике пожаров.
Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Из-под завалов дома на юго-западе Москвы извлекли третье тело
6 мая, 09:36
 
ПроисшествияНоводвинскАрхангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала