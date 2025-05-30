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Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении взаимных пошлин - РИА Новости, 30.05.2025
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15:21 30.05.2025 (обновлено: 15:29 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/poshliny-2019993778.html
Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении взаимных пошлин
Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении взаимных пошлин - РИА Новости, 30.05.2025
Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении взаимных пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "полностью нарушил" торговое соглашение, которое, по его словам, было заключено для спасения китайской экономики... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:21:00+03:00
2025-05-30T15:29:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "полностью нарушил" торговое соглашение, которое, по его словам, было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения высоких американских пошлин."Китай находился в тяжелом экономическом положении. Пошлины, которые я ввел, фактически лишили его возможности вести торговлю с США - крупнейшим рынком в мире", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.По его словам, ограничения якобы привели к массовому закрытию фабрик и "гражданским беспорядкам" в КНР. Трамп утверждает, что заключил срочную сделку с Пекином, чтобы избежать усугубления этого кризиса."Из-за этой сделки всё быстро стабилизировалось, Китай вернулся к работе, и все были довольны. Но теперь Китай полностью нарушил соглашение", - заявил он.Трамп добавил, что "таков результат", когда "пытаешься быть "хорошим парнем".
https://ria.ru/20250501/medvedev-2014546041.html
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китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении взаимных пошлин

Трамп: Китай полностью нарушил соглашение с США о сокращении взаимных пошлин

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "полностью нарушил" торговое соглашение, которое, по его словам, было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения высоких американских пошлин.
"Китай находился в тяжелом экономическом положении. Пошлины, которые я ввел, фактически лишили его возможности вести торговлю с США - крупнейшим рынком в мире", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Трамп допустил промашку в тарифной борьбе с Китаем, считает Медведев
1 мая, 09:23
По его словам, ограничения якобы привели к массовому закрытию фабрик и "гражданским беспорядкам" в КНР. Трамп утверждает, что заключил срочную сделку с Пекином, чтобы избежать усугубления этого кризиса.
"Из-за этой сделки всё быстро стабилизировалось, Китай вернулся к работе, и все были довольны. Но теперь Китай полностью нарушил соглашение", - заявил он.
Трамп добавил, что "таков результат", когда "пытаешься быть "хорошим парнем".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Пошлины Трампа стали подарком для КНР, пишет WSJ
29 апреля, 03:07
 
КитайСШАПекинДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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