Рейтинг@Mail.ru
Кулеба сравнил прекращение огня для Зеленского с приближающимся поездом - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/poezd-2019971580.html
Кулеба сравнил прекращение огня для Зеленского с приближающимся поездом
Кулеба сравнил прекращение огня для Зеленского с приближающимся поездом - РИА Новости, 30.05.2025
Кулеба сравнил прекращение огня для Зеленского с приближающимся поездом
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил прекращение огня для Владимира Зеленского с приближающимся в туннеле поездом. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:19:00+03:00
2025-05-30T14:19:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
дмитрий кулеба
владимир зеленский
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019748933_0:285:3071:2012_1920x0_80_0_0_52fe97f797f23be75ea672f7e82f9f6f.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил прекращение огня для Владимира Зеленского с приближающимся в туннеле поездом. По мнению Кулебы, которое он выразил в статье для журнала Foreign Affairs, Зеленский не считает нужным идти на уступки для урегулирования, поскольку считает, что это приведет к потере Киевом всей Украины. "Для него, при этих обстоятельствах, прекращение огня в конце туннеля - это свет приближающегося поезда. Не предопределено ничего, кроме смерти", - добавил бывший украинский министр. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250530/zelenskij-2019936102.html
https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019717693.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019748933_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9a698571c76f30ac6175f0f70bbf89df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, владимир зеленский, владимир мединский
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Владимир Мединский
Кулеба сравнил прекращение огня для Зеленского с приближающимся поездом

Кулеба: прекращение огня для Зеленского является светом приближающегося поезда

© Getty Images / NurPhoto/Emmanuele ContiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / NurPhoto/Emmanuele Contini
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил прекращение огня для Владимира Зеленского с приближающимся в туннеле поездом.
По мнению Кулебы, которое он выразил в статье для журнала Foreign Affairs, Зеленский не считает нужным идти на уступки для урегулирования, поскольку считает, что это приведет к потере Киевом всей Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев
Вчера, 12:36
"Для него, при этих обстоятельствах, прекращение огня в конце туннеля - это свет приближающегося поезда. Не предопределено ничего, кроме смерти", - добавил бывший украинский министр.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"Лучший вариант". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского
29 мая, 10:09
 
В миреУкраинаРоссияКиевДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала