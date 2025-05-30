https://ria.ru/20250530/poezd-2019971580.html

Кулеба сравнил прекращение огня для Зеленского с приближающимся поездом

Кулеба сравнил прекращение огня для Зеленского с приближающимся поездом - РИА Новости, 30.05.2025

Кулеба сравнил прекращение огня для Зеленского с приближающимся поездом

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил прекращение огня для Владимира Зеленского с приближающимся в туннеле поездом. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:19:00+03:00

2025-05-30T14:19:00+03:00

2025-05-30T14:19:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил прекращение огня для Владимира Зеленского с приближающимся в туннеле поездом. По мнению Кулебы, которое он выразил в статье для журнала Foreign Affairs, Зеленский не считает нужным идти на уступки для урегулирования, поскольку считает, что это приведет к потере Киевом всей Украины. "Для него, при этих обстоятельствах, прекращение огня в конце туннеля - это свет приближающегося поезда. Не предопределено ничего, кроме смерти", - добавил бывший украинский министр. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250530/zelenskij-2019936102.html

https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019717693.html

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в мире, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, владимир зеленский, владимир мединский