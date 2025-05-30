https://ria.ru/20250530/podzhog-2019910094.html

Задержанный за поджоги по указаниям Киева признал опасность своих действий

Задержанный за поджоги по указаниям Киева признал опасность своих действий - РИА Новости, 30.05.2025

Задержанный за поджоги по указаниям Киева признал опасность своих действий

Один из задержанных за поджоги понимал, что из-за него на железной дороге могли погибнуть люди, следует из видео, распространенного ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:02:00+03:00

2025-05-30T10:02:00+03:00

2025-05-30T11:34:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019910907_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bd8e80a4d219601e8aeb6ae83fab09b0.png

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Один из задержанных за поджоги понимал, что из-за него на железной дороге могли погибнуть люди, следует из видео, распространенного ЦОС ФСБ РФ.Силовиками задержаны шесть человек в трех регионах России, ставшие жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершившие поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая, сообщила ФСБ.На кадрах видео показано, как в ходе опроса одного из задержанных спрашивают, понимал ли он последствия своих действий - что поджог на железной дороге может привести к сходу состава с путей и гибели людей."Да", - ответил задержанный.

https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подростков, причастных к поджогам по заданию Киева ФСБ показала видео задержания подростков, причастных к поджогам по заданию Киева. Злоумышленники говорили, что были обмануты телефонными мошенниками – на скринах кадры переписки. 2025-05-30T10:02 true PT3M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев