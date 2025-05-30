https://ria.ru/20250530/podzhog-2019910094.html
Задержанный за поджоги по указаниям Киева признал опасность своих действий
Задержанный за поджоги по указаниям Киева признал опасность своих действий - РИА Новости, 30.05.2025
Задержанный за поджоги по указаниям Киева признал опасность своих действий
Один из задержанных за поджоги понимал, что из-за него на железной дороге могли погибнуть люди, следует из видео, распространенного ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:02:00+03:00
2025-05-30T10:02:00+03:00
2025-05-30T11:34:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Один из задержанных за поджоги понимал, что из-за него на железной дороге могли погибнуть люди, следует из видео, распространенного ЦОС ФСБ РФ.Силовиками задержаны шесть человек в трех регионах России, ставшие жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершившие поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая, сообщила ФСБ.На кадрах видео показано, как в ходе опроса одного из задержанных спрашивают, понимал ли он последствия своих действий - что поджог на железной дороге может привести к сходу состава с путей и гибели людей."Да", - ответил задержанный.
https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html
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Задержание подростков, причастных к поджогам по заданию Киева
ФСБ показала видео задержания подростков, причастных к поджогам по заданию Киева.
Злоумышленники говорили, что были обмануты телефонными мошенниками – на скринах кадры переписки.
2025-05-30T10:02
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев
Задержанный за поджоги по указаниям Киева признал опасность своих действий
Подросток-поджигатель признал, что из-за него могли сойти с рельсов поезда