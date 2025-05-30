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Украинские пленные две недели помогали бойцам в Часовом Яре

Украинские пленные две недели помогали бойцам в Часовом Яре - РИА Новости, 30.05.2025

Украинские пленные две недели помогали бойцам в Часовом Яре

Взятые в плен в Часовом Яре украинские солдаты две недели помогали бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T06:33:00+03:00

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ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Взятые в плен в Часовом Яре украинские солдаты две недели помогали бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, передавая украинскому командованию ложную информацию об обстановке, сообщили РИА Новости в подразделении. "Две недели пленные помогали нашим бойцам накапливаться и проводить дальнейшую зачистку зданий, вводя свое руководство по радиостанции в заблуждение сообщениями, что все хорошо, они полностью контролируют обстановку", — рассказали агентству десантники.Ранее они взяли в плен группу военнослужащих ВСУ при зачистке квартала в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, вооруженные силы украины, безопасность