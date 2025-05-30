https://ria.ru/20250530/plan-2019939990.html

"Просто боятся". СМИ рассказали, какой дерзкий план Европы сорвала Россия

"Просто боятся". СМИ рассказали, какой дерзкий план Европы сорвала Россия - РИА Новости, 30.05.2025

"Просто боятся". СМИ рассказали, какой дерзкий план Европы сорвала Россия

Россия сорвала план европейских стран по отправке военных на Украину, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:59:00+03:00

2025-05-30T12:59:00+03:00

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брикс

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия сорвала план европейских стран по отправке военных на Украину, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."На самом деле не только Трамп приближает гибель этой абсурдной европейский инициативы. Это также делает Россия, давая четко понять, каковы будут последствия такого хода. Евросоюз и Великобритания просто боятся самостоятельно исполнять свои планы, поскольку они знают, что если у России закончится терпение, то они будут в одиночку участвовать в войне, в которой они не смогут воевать и уж никак не одержат победу", — говорится в публикации.Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника 27 мая сообщала, что план некоторых стран Европы по отправке военных на Украину "мертв", поскольку США не готовы предоставить помощь, а без этого инициатива бессмысленна.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 18 мая заявил, что Европа не обсуждает отправку войск на Украину.

https://ria.ru/20250530/zelenskiy-2019929022.html

https://ria.ru/20250530/nato-2019908153.html

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украина

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в мире, россия, украина, европа, джорджа мелони, фридрих мерц, брикс