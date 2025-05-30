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"Просто боятся". СМИ рассказали, какой дерзкий план Европы сорвала Россия
"Просто боятся". СМИ рассказали, какой дерзкий план Европы сорвала Россия - РИА Новости, 30.05.2025
"Просто боятся". СМИ рассказали, какой дерзкий план Европы сорвала Россия
Россия сорвала план европейских стран по отправке военных на Украину, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:59:00+03:00
2025-05-30T12:59:00+03:00
2025-05-30T22:18:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия сорвала план европейских стран по отправке военных на Украину, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."На самом деле не только Трамп приближает гибель этой абсурдной европейский инициативы. Это также делает Россия, давая четко понять, каковы будут последствия такого хода. Евросоюз и Великобритания просто боятся самостоятельно исполнять свои планы, поскольку они знают, что если у России закончится терпение, то они будут в одиночку участвовать в войне, в которой они не смогут воевать и уж никак не одержат победу", — говорится в публикации.Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника 27 мая сообщала, что план некоторых стран Европы по отправке военных на Украину "мертв", поскольку США не готовы предоставить помощь, а без этого инициатива бессмысленна.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 18 мая заявил, что Европа не обсуждает отправку войск на Украину.
https://ria.ru/20250530/zelenskiy-2019929022.html
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в мире, россия, украина, европа, джорджа мелони, фридрих мерц, брикс
В мире, Россия, Украина, Европа, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц, БРИКС
"Просто боятся". СМИ рассказали, какой дерзкий план Европы сорвала Россия
InfoBRICS: Россия сорвала план Европы по вводу войск на Украину