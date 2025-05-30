https://ria.ru/20250530/peskov-2019942979.html

Песков поддержал идею создания национального мессенджера

Песков поддержал идею создания национального мессенджера - РИА Новости, 30.05.2025

Песков поддержал идею создания национального мессенджера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал появление национального мессенджера в РФ при условии, если он будет конкурентоспособным. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:10:00+03:00

2025-05-30T13:10:00+03:00

2025-05-30T13:24:00+03:00

общество

технологии

россия

дмитрий песков

сергей боярский

госдума рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал появление национального мессенджера в РФ при условии, если он будет конкурентоспособным. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил об инициативе создания национального многофункционального сервиса, который позволит удостоверять личность цифровым ID. Депутат отметил, что это будет уникальное приложение, которое объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов. По его словам, на национальную платформу также переместятся образовательные чаты и сервисы. Боярский пояснил, что таким образом проходит путь цифрового освобождения граждан от необходимости пользоваться бумажными документами. "Появление национального мессенджера - это очень здорово. При условии, что это будет конкурентоспособный мессенджер, который не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам, потому что зарубежных аналогов очень много, они все доступны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об идее создания национального многофункционального мессенджера в России.Он также отметил, что национальный мессенджер, "да и не один", должен появиться в России."Здесь (между мессенджерами - ред.) тоже должна быть конкуренция, потому что мессенджеры они во всем мире развиваются только в условиях весьма и весьма жесткой конкуренции", - подчеркнул Песков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

общество, технологии, россия, дмитрий песков, сергей боярский, госдума рф