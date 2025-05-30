https://ria.ru/20250530/peskov-2019941315.html

В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского

В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости, 30.05.2025

В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о подготовке контактов президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:03:00+03:00

2025-05-30T13:03:00+03:00

2025-05-30T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о подготовке контактов президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского может зайти только в случае результативных переговоров на уровне делегаций. "Сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах двух стран. После этого, если такой результат, и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне (между Путиным, Трампом и Зеленским - ред.)", - сказал Песков журналистам.Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил, что принципиально он за контакты на высшем уровне."Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он за контакты на высшем уровне. Безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены", - сказал пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20250530/zelenskiy-2019929022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, в мире