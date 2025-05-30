https://ria.ru/20250530/peskov-2019941315.html
В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского
В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости, 30.05.2025
В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о подготовке контактов президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:03:00+03:00
2025-05-30T13:03:00+03:00
2025-05-30T13:13:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о подготовке контактов президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского может зайти только в случае результативных переговоров на уровне делегаций. "Сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах двух стран. После этого, если такой результат, и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне (между Путиным, Трампом и Зеленским - ред.)", - сказал Песков журналистам.Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил, что принципиально он за контакты на высшем уровне."Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он за контакты на высшем уровне. Безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены", - сказал пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20250530/zelenskiy-2019929022.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_c3281a14d23a43ddfd6eb478af182676.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского
Песков: контакты Путина, Трампа и Зеленского возможны после успешных переговоров