https://ria.ru/20250530/peregovory-2019945010.html

В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле

В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 30.05.2025

В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле

Москва рассчитывает, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться на втором раунде переговоров в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:14:00+03:00

2025-05-30T13:14:00+03:00

2025-05-30T13:55:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

украина

стамбул

дмитрий песков

киев

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва рассчитывает, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться на втором раунде переговоров в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Другие заявления:Переговоры по УкраинеВ среду вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.Как позднее уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился.

https://ria.ru/20250529/peskov--2019741620.html

https://ria.ru/20250530/mid-2019928831.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

украина

стамбул

киев

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, стамбул, дмитрий песков, киев