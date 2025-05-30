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В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 30.05.2025
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13:14 30.05.2025 (обновлено: 13:55 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/peregovory-2019945010.html
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 30.05.2025
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле
Москва рассчитывает, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться на втором раунде переговоров в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:14:00+03:00
2025-05-30T13:55:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
украина
стамбул
дмитрий песков
киев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва рассчитывает, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться на втором раунде переговоров в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Другие заявления:Переговоры по УкраинеВ среду вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.Как позднее уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250529/peskov--2019741620.html
https://ria.ru/20250530/mid-2019928831.html
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, стамбул, дмитрий песков, киев
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Киев

В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва рассчитывает, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться на втором раунде переговоров в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Другие заявления:
  • Детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию обнародоваться не будут.
  • Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул и в понедельник утром будет готова ко второму раунду переговоров с представителями Киева.
  • Сейчас вырабатывается перечень условий для временного перемирия, он будет согласовываться.
  • В этот перечень войдут вопросы безопасности в Черном море.
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Песков высказался о требовании Киева немедленно передать проект меморандума
29 мая, 12:19
  • Путин принципиально поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, такие контакты востребованны, но нужна хорошая подготовка.
  • Перед встречей на высшем уровне должны быть достигнуты результаты на прямых переговорах Москвы и Киева.
  • Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, но в Стамбуле будут переговоры именно между Россией и Украиной.
  • Путин последовательно доводит до своих собеседников, в том числе в США, позицию России по нерасширению НАТО на восток.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров
Вчера, 11:53

Переговоры по Украине

В среду вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.
Как позднее уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Теперь еще шесть областей минимум: за террор Украина заплатит территориями
27 мая, 08:00
 
Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеУкраинаСтамбулДмитрий ПесковКиев
 
 
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