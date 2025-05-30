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Жителю Пензы вынесли приговор за сотрудничество с Украиной - РИА Новости, 30.05.2025
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17:38 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/penza-2020034537.html
Жителю Пензы вынесли приговор за сотрудничество с Украиной
Жителю Пензы вынесли приговор за сотрудничество с Украиной - РИА Новости, 30.05.2025
Жителю Пензы вынесли приговор за сотрудничество с Украиной
Пензенский областной суд приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы по делу о передаче представителю Украины сведений о предприятиях, выпускающих... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:38:00+03:00
2025-05-30T17:38:00+03:00
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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Пензенский областной суд приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы по делу о передаче представителю Украины сведений о предприятиях, выпускающих также военную продукцию, сообщила прокуратура региона. "В суде установлено, что злоумышленник вступил в контакт и вел контролируемую правоохранительными органами конфиденциальную электронную переписку с лицами, выступавшими от имени иностранного государства, с намерением сотрудничать против интересов безопасности РФ. В октябре 2023 года мужчина передал представителю Украины сведения о месте расположения и деятельности предприятий региона, выпускающих в числе прочего продукцию военного назначения. Суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Суд признал фигуранта виновным по части 3 статьи 30, статье 275 УК РФ "Покушение на государственную измену". "Использованный для переписки смартфон конфискован в собственность государства", - отмечается в сообщении. Областной суд на странице в соцсети "ВКонтакте" уточняет, что на скамье подсудимых находился житель Пензы 1966 года рождения. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20250528/sud-2019503983.html
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происшествия, украина, россия, пенза
Происшествия, Украина, Россия, Пенза
Жителю Пензы вынесли приговор за сотрудничество с Украиной

Житель Пензы получил 13 лет колонии за передачу Киеву данных о военных объектах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Пензенский областной суд приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы по делу о передаче представителю Украины сведений о предприятиях, выпускающих также военную продукцию, сообщила прокуратура региона.
"В суде установлено, что злоумышленник вступил в контакт и вел контролируемую правоохранительными органами конфиденциальную электронную переписку с лицами, выступавшими от имени иностранного государства, с намерением сотрудничать против интересов безопасности РФ. В октябре 2023 года мужчина передал представителю Украины сведения о месте расположения и деятельности предприятий региона, выпускающих в числе прочего продукцию военного назначения. Суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
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Суд признал фигуранта виновным по части 3 статьи 30, статье 275 УК РФ "Покушение на государственную измену". "Использованный для переписки смартфон конфискован в собственность государства", - отмечается в сообщении.
Областной суд на странице в соцсети "ВКонтакте" уточняет, что на скамье подсудимых находился житель Пензы 1966 года рождения.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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