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СК завершил расследование дела против экс-сотрудников "Пеленгатора"
СК завершил расследование дела против экс-сотрудников "Пеленгатора" - РИА Новости, 30.05.2025
СК завершил расследование дела против экс-сотрудников "Пеленгатора"
Завершено расследование уголовного дела против бывших сотрудников АО "НПК" "Пеленгатор", которые обвиняются в особо крупном мошенничестве, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:10:00+03:00
2025-05-30T11:10:00+03:00
2025-05-30T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела против бывших сотрудников АО "НПК" "Пеленгатор", которые обвиняются в особо крупном мошенничестве, сообщается в Telegram-канале главного военного следственного управления СК России."Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина и Александра Богданова. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что фигуранты обвиняются в мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей. В период с 2015 по 2017 год они внесли ложные данные в документы по многомиллионному контракту.Уточняется, что их имущество арестовано на сумму более пяти миллионов рублей, также обеспечено возмещение ущерба государству свыше двух миллионов рублей. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения. Расследование в отношении третьего участника, Валентина Голубенко, продолжается, он объявлен в международный розыск.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр богданов
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Богданов
СК завершил расследование дела против экс-сотрудников "Пеленгатора"
СК завершил расследование дела о хищении против экс-сотрудников "Пеленгатора"