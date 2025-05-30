Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела против экс-сотрудников "Пеленгатора" - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 30.05.2025 (обновлено: 11:17 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/pelengator-2019920501.html
СК завершил расследование дела против экс-сотрудников "Пеленгатора"
СК завершил расследование дела против экс-сотрудников "Пеленгатора" - РИА Новости, 30.05.2025
СК завершил расследование дела против экс-сотрудников "Пеленгатора"
Завершено расследование уголовного дела против бывших сотрудников АО "НПК" "Пеленгатор", которые обвиняются в особо крупном мошенничестве, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:10:00+03:00
2025-05-30T11:17:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр богданов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела против бывших сотрудников АО "НПК" "Пеленгатор", которые обвиняются в особо крупном мошенничестве, сообщается в Telegram-канале главного военного следственного управления СК России."Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина и Александра Богданова. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что фигуранты обвиняются в мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей. В период с 2015 по 2017 год они внесли ложные данные в документы по многомиллионному контракту.Уточняется, что их имущество арестовано на сумму более пяти миллионов рублей, также обеспечено возмещение ущерба государству свыше двух миллионов рублей. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения. Расследование в отношении третьего участника, Валентина Голубенко, продолжается, он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20250524/tambov-2018818793.html
https://ria.ru/20250521/figuranty-2018221115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр богданов
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Богданов
СК завершил расследование дела против экс-сотрудников "Пеленгатора"

СК завершил расследование дела о хищении против экс-сотрудников "Пеленгатора"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела против бывших сотрудников АО "НПК" "Пеленгатор", которые обвиняются в особо крупном мошенничестве, сообщается в Telegram-канале главного военного следственного управления СК России.
"Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина и Александра Богданова. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Тамбове завершили следствие по делу о хищении 600 миллионов рублей
24 мая, 10:19
Отмечается, что фигуранты обвиняются в мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей. В период с 2015 по 2017 год они внесли ложные данные в документы по многомиллионному контракту.
Уточняется, что их имущество арестовано на сумму более пяти миллионов рублей, также обеспечено возмещение ущерба государству свыше двух миллионов рублей. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения. Расследование в отношении третьего участника, Валентина Голубенко, продолжается, он объявлен в международный розыск.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
ФСБ установила новых фигурантов дела о хищении из гособоронзаказа
21 мая, 11:54
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр Богданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала