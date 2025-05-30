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Патрушев озвучил прогноз по ценам на удобрения - РИА Новости, 30.05.2025
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13:32 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/patrushev-2019961052.html
Патрушев озвучил прогноз по ценам на удобрения
Патрушев озвучил прогноз по ценам на удобрения - РИА Новости, 30.05.2025
Патрушев озвучил прогноз по ценам на удобрения
Ответственные органы власти РФ последние несколько лет ведут точечное регулирование цен на рынке минеральных удобрений, и в 2025 году, как и раньше, цены на них РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:32:00+03:00
2025-05-30T13:32:00+03:00
экономика
россия
абхазия
южная осетия
дмитрий патрушев
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СИРИУС, 30 мая - РИА Новости. Ответственные органы власти РФ последние несколько лет ведут точечное регулирование цен на рынке минеральных удобрений, и в 2025 году, как и раньше, цены на них будут стабильными, в ноябре может быть пролонгировано решение о квотировании экспорта минеральных удобрений, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на открытии Всероссийского зернового форума. "Надеюсь, что у нас так же, как и раньше, цены на минеральные удобрения будут стабильными", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос о том, продолжится ли практика регулирования цен на удобрения в 2025 году. Он уточнил, что последние несколько лет власти ведут точечное регулирование рынка цен на минеральные удобрения. "У нас в очередной раз вышло постановление правительства, оно буквально в мае было подписано, и у нас это регулирование теперь продолжится до ноября месяца этого года. У нас фиксированные цены, у нас обязательства поставщиков минеральных удобрений - поставить в необходимом объеме на внутренний рынок по понятной цене удобрения, и после этого они могут ввести их на экспорт. Я думаю, что и в ноябре, когда мы уже подойдем к моменту, когда надо будет лонгировать (продлевать - ред.) еще раз это постановление, мы это сделаем", - добавил вице-премьер. Кабмин РФ в мае продлил квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года. Общий объем экспортной квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 миллиона тонн, для сложных – более 7,6 миллиона тонн. При этом квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок.
https://ria.ru/20250523/udobreniya-2018564491.html
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экономика, россия, абхазия, южная осетия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Абхазия, Южная Осетия, Дмитрий Патрушев
Патрушев озвучил прогноз по ценам на удобрения

Патрушев: цены на минеральные удобрения в 2025 году будут стабильными

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные удобрения
Гранулированные удобрения - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные удобрения . Архивное фото
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СИРИУС, 30 мая - РИА Новости. Ответственные органы власти РФ последние несколько лет ведут точечное регулирование цен на рынке минеральных удобрений, и в 2025 году, как и раньше, цены на них будут стабильными, в ноябре может быть пролонгировано решение о квотировании экспорта минеральных удобрений, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на открытии Всероссийского зернового форума.
"Надеюсь, что у нас так же, как и раньше, цены на минеральные удобрения будут стабильными", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос о том, продолжится ли практика регулирования цен на удобрения в 2025 году.
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Он уточнил, что последние несколько лет власти ведут точечное регулирование рынка цен на минеральные удобрения.
"У нас в очередной раз вышло постановление правительства, оно буквально в мае было подписано, и у нас это регулирование теперь продолжится до ноября месяца этого года. У нас фиксированные цены, у нас обязательства поставщиков минеральных удобрений - поставить в необходимом объеме на внутренний рынок по понятной цене удобрения, и после этого они могут ввести их на экспорт. Я думаю, что и в ноябре, когда мы уже подойдем к моменту, когда надо будет лонгировать (продлевать - ред.) еще раз это постановление, мы это сделаем", - добавил вице-премьер.
Кабмин РФ в мае продлил квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года. Общий объем экспортной квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 миллиона тонн, для сложных – более 7,6 миллиона тонн. При этом квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок.
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ЭкономикаРоссияАбхазияЮжная ОсетияДмитрий Патрушев
 
 
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