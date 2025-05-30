https://ria.ru/20250530/partija-2020074769.html

Партия коммунистов Молдавии поддержала инициативу провести Марш семьи

Партия коммунистов Молдавии поддержала инициативу провести Марш семьи - РИА Новости, 30.05.2025

Партия коммунистов Молдавии поддержала инициативу провести Марш семьи

Молдавская Партия коммунистов (ПКРМ) поддержит инициативу социалистов провести в Кишиневе Марш семьи, чтобы защитить право большинства жить в соответствии со... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T21:41:00+03:00

2025-05-30T21:41:00+03:00

2025-05-30T21:41:00+03:00

кишинев

молдавия

россия

ион чебан

традиционные ценности

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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Молдавская Партия коммунистов (ПКРМ) поддержит инициативу социалистов провести в Кишиневе Марш семьи, чтобы защитить право большинства жить в соответствии со своей совестью, историей и культурой, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) запустила национальную кампанию в поддержку традиционных и семейных ценностей, в рамках которой по всей республике пройдут сотни мероприятий, а завершится она масштабным Маршем семьи в Кишиневе. "Мы поддерживаем инициативу проведения Марша семьи — мирной, достойной, патриотической акции в защиту традиционных ценностей. ПКРМ рассматривает возможность участия в этом марше и выражает солидарность с гражданами, которые хотят защитить институт семьи и нравственные основы общества", - сказала Караман. По ее словам, упадок морали — это прямая угроза не только для будущего страны, но и для самого существования человечества. "Мы должны защищать не агрессию меньшинства, а право большинства жить в соответствии со своей совестью, историей и культурой", - отметила депутат. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание на то, что каждый раз во время подобных акций происходят столкновения между их сторонниками и противниками, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250530/moldavija-2020072650.html

https://ria.ru/20250517/moldavija-2017542035.html

https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020063387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кишинев, молдавия, россия, ион чебан, традиционные ценности