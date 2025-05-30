https://ria.ru/20250530/partija-2020074769.html
Партия коммунистов Молдавии поддержала инициативу провести Марш семьи
Партия коммунистов Молдавии поддержала инициативу провести Марш семьи - РИА Новости, 30.05.2025
Партия коммунистов Молдавии поддержала инициативу провести Марш семьи
Молдавская Партия коммунистов (ПКРМ) поддержит инициативу социалистов провести в Кишиневе Марш семьи, чтобы защитить право большинства жить в соответствии со... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:41:00+03:00
2025-05-30T21:41:00+03:00
2025-05-30T21:41:00+03:00
кишинев
молдавия
россия
ион чебан
традиционные ценности
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Молдавская Партия коммунистов (ПКРМ) поддержит инициативу социалистов провести в Кишиневе Марш семьи, чтобы защитить право большинства жить в соответствии со своей совестью, историей и культурой, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) запустила национальную кампанию в поддержку традиционных и семейных ценностей, в рамках которой по всей республике пройдут сотни мероприятий, а завершится она масштабным Маршем семьи в Кишиневе. "Мы поддерживаем инициативу проведения Марша семьи — мирной, достойной, патриотической акции в защиту традиционных ценностей. ПКРМ рассматривает возможность участия в этом марше и выражает солидарность с гражданами, которые хотят защитить институт семьи и нравственные основы общества", - сказала Караман. По ее словам, упадок морали — это прямая угроза не только для будущего страны, но и для самого существования человечества. "Мы должны защищать не агрессию меньшинства, а право большинства жить в соответствии со своей совестью, историей и культурой", - отметила депутат. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание на то, что каждый раз во время подобных акций происходят столкновения между их сторонниками и противниками, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250530/moldavija-2020072650.html
https://ria.ru/20250517/moldavija-2017542035.html
https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020063387.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, молдавия, россия, ион чебан, традиционные ценности
Кишинев, Молдавия, Россия, Ион Чебан, традиционные ценности
Партия коммунистов Молдавии поддержала инициативу провести Марш семьи
Партия коммунистов Молдавии поддержит инициативу социалистов провести Марш семьи
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Молдавская Партия коммунистов (ПКРМ) поддержит инициативу социалистов провести в Кишиневе Марш семьи, чтобы защитить право большинства жить в соответствии со своей совестью, историей и культурой, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
Ранее оппозиционная в Молдавии
Партия социалистов (ПСРМ) запустила национальную кампанию в поддержку традиционных и семейных ценностей, в рамках которой по всей республике пройдут сотни мероприятий, а завершится она масштабным Маршем семьи в Кишиневе
.
«
"Мы поддерживаем инициативу проведения Марша семьи — мирной, достойной, патриотической акции в защиту традиционных ценностей. ПКРМ рассматривает возможность участия в этом марше и выражает солидарность с гражданами, которые хотят защитить институт семьи и нравственные основы общества", - сказала Караман.
По ее словам, упадок морали — это прямая угроза не только для будущего страны, но и для самого существования человечества.
"Мы должны защищать не агрессию меньшинства, а право большинства жить в соответствии со своей совестью, историей и культурой", - отметила депутат.
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан
, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция.
Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание на то, что каждый раз во время подобных акций происходят столкновения между их сторонниками и противниками, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.