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Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже более 70 килограммов - РИА Новости, 30.05.2025
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Хорошие новости
 
14:30 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/panda-2019974489.html
Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже более 70 килограммов
Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже более 70 килограммов - РИА Новости, 30.05.2025
Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже более 70 килограммов
Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже 71 килограмм, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:30:00+03:00
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панда катюша
светлана акулова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже 71 килограмм, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "Вот, любуйтесь моими 71 килограммами. Мне не жалко. А сейчас поем как следует и станет все 73, а то и 75", - написала Акулова. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20250423/zoopark-2012966150.html
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россия, панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Россия, Панда Катюша, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва
Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже более 70 килограммов

Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже 71 килограмм

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПанда Катюша из Московского зоопарка
Панда Катюша из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Панда Катюша из Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже 71 килограмм, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.
"Вот, любуйтесь моими 71 килограммами. Мне не жалко. А сейчас поем как следует и станет все 73, а то и 75", - написала Акулова.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
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Хорошие новостиРоссияПанда КатюшаСветлана АкуловаМосковский зоопаркМосква
 
 
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