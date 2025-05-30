https://ria.ru/20250530/panda-2019974489.html

Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже более 70 килограммов

Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже более 70 килограммов - РИА Новости, 30.05.2025

Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже более 70 килограммов

Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже 71 килограмм, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже 71 килограмм, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "Вот, любуйтесь моими 71 килограммами. Мне не жалко. А сейчас поем как следует и станет все 73, а то и 75", - написала Акулова. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.

https://ria.ru/20250423/zoopark-2012966150.html

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