https://ria.ru/20250530/pakistan-2019891009.html
Армия Пакистана сообщила о гибели четырех солдат в бою с террористами
Армия Пакистана сообщила о гибели четырех солдат в бою с террористами - РИА Новости, 30.05.2025
Армия Пакистана сообщила о гибели четырех солдат в бою с террористами
Четверо пакистанских военнослужащих погибли в ходе отражения нападения террористов на границе с Афганистаном, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:47:00+03:00
2025-05-30T05:47:00+03:00
2025-05-30T05:47:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Четверо пакистанских военнослужащих погибли в ходе отражения нападения террористов на границе с Афганистаном, сообщила пресс-служба армии. Как сообщается, группа террористов попыталась атаковать контрольно-пропускной пункт сил безопасности в уезде Шавал округа Северный Вазиристан (провинция Хайбер-Пахтунхва). "В ходе интенсивной перестрелки 24-летний лейтенант Даниял Исмаил погиб вместе со своими тремя солдатами", - сообщила пресс-служба. В заявлении говорится об уничтожении шести террористов из "спонсируемой Индией" группировки "Фитна аль-Хаваридж", как в Пакистане принято называть радикальную организацию "Техрик-е Талибан Пакистан". Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250518/bloomberg-2017692192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, индия, кашмир
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир
Армия Пакистана сообщила о гибели четырех солдат в бою с террористами
Армия Пакистана сообщила о гибели четырех солдат в бою на границе с Афганистаном
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Четверо пакистанских военнослужащих погибли в ходе отражения нападения террористов на границе с Афганистаном, сообщила пресс-служба армии.
Как сообщается, группа террористов попыталась атаковать контрольно-пропускной пункт сил безопасности в уезде Шавал округа Северный Вазиристан
(провинция Хайбер-Пахтунхва
).
"В ходе интенсивной перестрелки 24-летний лейтенант Даниял Исмаил погиб вместе со своими тремя солдатами", - сообщила пресс-служба.
В заявлении говорится об уничтожении шести террористов из "спонсируемой Индией" группировки "Фитна аль-Хаваридж", как в Пакистане
принято называть радикальную организацию "Техрик-е Талибан Пакистан".
Отношения между Индией
и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму
и Кашмир
22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала
. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.