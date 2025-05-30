https://ria.ru/20250530/orban-2019908775.html

Орбан высказался о возможности вступления Украины в ЕС

Орбан высказался о возможности вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 30.05.2025

Орбан высказался о возможности вступления Украины в ЕС

Среди европейцев укрепилось мнение, что прием Украины в Евросоюз станет для сообщества неразрешимым вызовом, но большой вопрос, насколько их позиция влияет на... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:54:00+03:00

2025-05-30T09:54:00+03:00

2025-05-30T09:54:00+03:00

в мире

украина

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виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Среди европейцев укрепилось мнение, что прием Украины в Евросоюз станет для сообщества неразрешимым вызовом, но большой вопрос, насколько их позиция влияет на политику лидеров стран, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "В Венгрии вчера и сегодня проходит конференция CPAC. Я говорил со многими людьми, от Франции до Италии и Польши, и я вижу, что в Европе, в мире народа, то есть среди людей, серьезно укрепилось убеждение, что принятие Украины (в ЕС) приведет к неразрешимому вызову для всей Европы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, большой вопрос заключается в том, каково состояние европейской демократии и насколько мнение народа влияет на позицию лидеров стран. "Членство Украины в ЕС было бы равносильно финансовой трагедии, экономическому самоубийству. Несомненно, можно найти элементы, которые временно создадут заказы для европейских компаний, но в целом вступление Украины имело бы экономические последствия, которые разрушили бы европейскую экономику, прежде всего нас, и не только нас, но и соседние страны, от поляков до румын", - отметил Орбан. Он напомнил, что венгерское правительство проводит опрос о вступлении Украины в ЕС, в котором приняли участие уже 1,6 миллиона венгров. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.

https://ria.ru/20250529/mechta-2019769446.html

https://ria.ru/20250527/es-2019309659.html

https://ria.ru/20250525/orban-2018947151.html

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