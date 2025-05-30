https://ria.ru/20250530/oon-2019879275.html

ООН может сократить бюджет на 20 процентов, сообщил источник

ООН может сократить бюджет на 20 процентов, сообщил источник - РИА Новости, 30.05.2025

ООН может сократить бюджет на 20 процентов, сообщил источник

ООН в рамках оптимизации расходов может урезать бюджет на 20%, сократить под 7 тысяч рабочих мест, подтвердил РИА Новости источник во всемирной организации. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T01:21:00+03:00

2025-05-30T01:21:00+03:00

2025-05-30T01:21:00+03:00

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ООН, 30 мая – РИА Новости. ООН в рамках оптимизации расходов может урезать бюджет на 20%, сократить под 7 тысяч рабочих мест, подтвердил РИА Новости источник во всемирной организации. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы ООН передавало, что секретариат организации "готовится" сократить свой бюджет в размере 3,7 миллиарда долларов на 20% и урезать около 6900 рабочих мест. "Да, к сожалению", – сказал источник РИА Новости в ответ на просьбу подтвердить, соответствует ли заметка Рейтер действительности. При этом заместитель официального представителя ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что "не может подтвердить" эти сообщения. В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов. США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет ООН с 22%. По данным ООН на январь, Вашингтон должен был уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН, оставшуюся сумму – на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.

https://ria.ru/20250506/oon-2015189579.html

https://ria.ru/20250509/rossiya-2016111393.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), фархан хак, оон