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ООН может сократить бюджет на 20 процентов, сообщил источник - РИА Новости, 30.05.2025
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01:21 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/oon-2019879275.html
ООН может сократить бюджет на 20 процентов, сообщил источник
ООН может сократить бюджет на 20 процентов, сообщил источник - РИА Новости, 30.05.2025
ООН может сократить бюджет на 20 процентов, сообщил источник
ООН в рамках оптимизации расходов может урезать бюджет на 20%, сократить под 7 тысяч рабочих мест, подтвердил РИА Новости источник во всемирной организации. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T01:21:00+03:00
2025-05-30T01:21:00+03:00
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ООН, 30 мая – РИА Новости. ООН в рамках оптимизации расходов может урезать бюджет на 20%, сократить под 7 тысяч рабочих мест, подтвердил РИА Новости источник во всемирной организации. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы ООН передавало, что секретариат организации "готовится" сократить свой бюджет в размере 3,7 миллиарда долларов на 20% и урезать около 6900 рабочих мест. "Да, к сожалению", – сказал источник РИА Новости в ответ на просьбу подтвердить, соответствует ли заметка Рейтер действительности. При этом заместитель официального представителя ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что "не может подтвердить" эти сообщения. В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов. США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет ООН с 22%. По данным ООН на январь, Вашингтон должен был уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН, оставшуюся сумму – на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.
https://ria.ru/20250506/oon-2015189579.html
https://ria.ru/20250509/rossiya-2016111393.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), фархан хак, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Фархан Хак, ООН
ООН может сократить бюджет на 20 процентов, сообщил источник

ООН может сократить около 6900 рабочих мест в рамках оптимизации

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 30 мая – РИА Новости. ООН в рамках оптимизации расходов может урезать бюджет на 20%, сократить под 7 тысяч рабочих мест, подтвердил РИА Новости источник во всемирной организации.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы ООН передавало, что секретариат организации "готовится" сократить свой бюджет в размере 3,7 миллиарда долларов на 20% и урезать около 6900 рабочих мест.
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"Да, к сожалению", – сказал источник РИА Новости в ответ на просьбу подтвердить, соответствует ли заметка Рейтер действительности.
При этом заместитель официального представителя ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что "не может подтвердить" эти сообщения.
В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов.
США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет ООН с 22%. По данным ООН на январь, Вашингтон должен был уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда долларов в регулярный бюджет ООН, оставшуюся сумму – на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.
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