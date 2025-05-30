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ЦБ объяснил, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах - РИА Новости, 30.05.2025
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12:30 30.05.2025 (обновлено: 15:33 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/ogranichenija-2019935063.html
ЦБ объяснил, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах
ЦБ объяснил, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах - РИА Новости, 30.05.2025
ЦБ объяснил, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах
Ограничения на снятие наличных через банкомат вступят в силу с сентября и коснутся только тех случаев, когда человек пытается сделать это под влиянием... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:30:00+03:00
2025-05-30T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ограничения на снятие наличных через банкомат вступят в силу с сентября и коснутся только тех случаев, когда человек пытается сделать это под влиянием мошенников, сообщил Банк России в Telegram-канале. "Информация об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня не соответствует действительности", — отметил регулятор. С 1 июня вступает в силу новый закон о защите граждан от мошенников. Он обязывает банки проверять на подозрительность снятие наличных в банкоматах. Эта мера заработает с 1 сентября.Если возникнет подозрение, что клиент проводит операцию под влиянием злоумышленников, то ему ограничат выдачу наличных на 48 часов — не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан сразу же уведомить его о причинах такого решения. &quot;За это время человек, который находится под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам. Банк России определит признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместит их на сайте&quot;, — пояснили в ЦБ.Нововведения коснутся снятия наличных с любых карт, включая кредитные. Но если потребуется, человек сможет получить деньги в отделении банка. Для этого нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
https://ria.ru/20250515/dropper-2017015781.html
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), пособие по безработице
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Пособие по безработице
ЦБ объяснил, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах

ЦБ опроверг информацию об ограничении на снятие наличных денег с 1 июня

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМужчина снимает наличные в банкомате
Мужчина снимает наличные в банкомате - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина снимает наличные в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ограничения на снятие наличных через банкомат вступят в силу с сентября и коснутся только тех случаев, когда человек пытается сделать это под влиянием мошенников, сообщил Банк России в Telegram-канале.
"Информация об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня не соответствует действительности", — отметил регулятор.
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С 1 июня вступает в силу новый закон о защите граждан от мошенников. Он обязывает банки проверять на подозрительность снятие наличных в банкоматах. Эта мера заработает с 1 сентября.
Если возникнет подозрение, что клиент проводит операцию под влиянием злоумышленников, то ему ограничат выдачу наличных на 48 часов — не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан сразу же уведомить его о причинах такого решения.
«

"За это время человек, который находится под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам. Банк России определит признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместит их на сайте", — пояснили в ЦБ.

Нововведения коснутся снятия наличных с любых карт, включая кредитные. Но если потребуется, человек сможет получить деньги в отделении банка. Для этого нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
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