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Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.05.2025
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив десять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:34:00+03:00
2025-05-30T00:34:00+03:00
2025-05-30T00:34:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив десять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении. Всего выпущено десять единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. По данным управления, сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали. За предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив десять боеприпасов