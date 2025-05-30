https://ria.ru/20250530/obmen-2019883357.html

Пять москвичей вернулись домой после обмена пленными с Украиной

Пять москвичей вернулись домой после обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 30.05.2025

Пять москвичей вернулись домой после обмена пленными с Украиной

Пять москвичей вернулись домой в рамках обмена пленными с Украиной, сообщила РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T02:35:00+03:00

2025-05-30T02:35:00+03:00

2025-05-30T02:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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стамбул

татьяна потяева

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пять москвичей вернулись домой в рамках обмена пленными с Украиной, сообщила РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева. Как ранее сообщило Минобороны РФ, инициированный Россией обмен по формуле 1000 на 1000 человек, о котором стороны договорились на переговорах в Стамбуле, состоялся. Он длился три дня - с 23 по 25 мая – и осуществлялся через территорию Белоруссии. "Там был первый обмен, а потом еще. Вот в первой группе было пять человек. То есть за первый день обмена было пять москвичей", - рассказала Потяева. Омбудсмен уточнила, что пока не владеет информацией о том, сколько москвичей было в группах в остальные дни обмена. Минобороны РФ также сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. По данным ведомства, 25 мая из украинского плена возвращены 303 российских военнослужащих, взамен переданы 303 украинских военнопленных, а 24 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 307 на 307.

https://ria.ru/20250528/obmen-2019543599.html

https://ria.ru/20250523/obmen-2018721873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, стамбул, татьяна потяева, вооруженные силы украины, общество