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Пять москвичей вернулись домой после обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 30.05.2025
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02:35 30.05.2025 (обновлено: 02:36 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/obmen-2019883357.html
Пять москвичей вернулись домой после обмена пленными с Украиной
Пять москвичей вернулись домой после обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 30.05.2025
Пять москвичей вернулись домой после обмена пленными с Украиной
Пять москвичей вернулись домой в рамках обмена пленными с Украиной, сообщила РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T02:35:00+03:00
2025-05-30T02:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
татьяна потяева
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пять москвичей вернулись домой в рамках обмена пленными с Украиной, сообщила РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева. Как ранее сообщило Минобороны РФ, инициированный Россией обмен по формуле 1000 на 1000 человек, о котором стороны договорились на переговорах в Стамбуле, состоялся. Он длился три дня - с 23 по 25 мая – и осуществлялся через территорию Белоруссии. "Там был первый обмен, а потом еще. Вот в первой группе было пять человек. То есть за первый день обмена было пять москвичей", - рассказала Потяева. Омбудсмен уточнила, что пока не владеет информацией о том, сколько москвичей было в группах в остальные дни обмена. Минобороны РФ также сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. По данным ведомства, 25 мая из украинского плена возвращены 303 российских военнослужащих, взамен переданы 303 украинских военнопленных, а 24 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 307 на 307.
https://ria.ru/20250528/obmen-2019543599.html
https://ria.ru/20250523/obmen-2018721873.html
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россия, украина, стамбул, татьяна потяева, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Татьяна Потяева, Вооруженные силы Украины, Общество
Пять москвичей вернулись домой после обмена пленными с Украиной

Потяева: пять москвичей вернулись домой после обмена пленными с Украиной

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль.. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пять москвичей вернулись домой в рамках обмена пленными с Украиной, сообщила РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева.
Как ранее сообщило Минобороны РФ, инициированный Россией обмен по формуле 1000 на 1000 человек, о котором стороны договорились на переговорах в Стамбуле, состоялся. Он длился три дня - с 23 по 25 мая – и осуществлялся через территорию Белоруссии.
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"Там был первый обмен, а потом еще. Вот в первой группе было пять человек. То есть за первый день обмена было пять москвичей", - рассказала Потяева.
Омбудсмен уточнила, что пока не владеет информацией о том, сколько москвичей было в группах в остальные дни обмена.
Минобороны РФ также сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. По данным ведомства, 25 мая из украинского плена возвращены 303 российских военнослужащих, взамен переданы 303 украинских военнопленных, а 24 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 307 на 307.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулТатьяна ПотяеваВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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