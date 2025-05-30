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В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 30.05.2025
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17:58 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/novgorod-2020039065.html
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в жилом доме
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 30.05.2025
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в жилом доме
Открытое горение в жилом доме в Нижнем Новгороде, где погиб один человек, ликвидировано, спасены 10 жителей, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:58:00+03:00
2025-05-30T17:58:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Открытое горение в жилом доме в Нижнем Новгороде, где погиб один человек, ликвидировано, спасены 10 жителей, сообщили в пресс-службе МЧС России. "На пожаре в Нижнем Новгороде ликвидировано открытое горение. В результате пожара спасены 10 человек, в том числе один ребенок, госпитализированы семь человек, в том числе ребенок, три человека от госпитализации отказались. К сожалению, один человек погиб (женщина 1958 года рождения)", - говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуирован 51 человек, в том числе восемь детей. Кроме того, в ПВР обратилось 14 человек.
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нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в жилом доме

МЧС: в Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в доме, где погиб человек

© МЧС России/TelegramПожар в жилом доме в Нижнем Новгороде
Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Открытое горение в жилом доме в Нижнем Новгороде, где погиб один человек, ликвидировано, спасены 10 жителей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"На пожаре в Нижнем Новгороде ликвидировано открытое горение. В результате пожара спасены 10 человек, в том числе один ребенок, госпитализированы семь человек, в том числе ребенок, три человека от госпитализации отказались. К сожалению, один человек погиб (женщина 1958 года рождения)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуирован 51 человек, в том числе восемь детей. Кроме того, в ПВР обратилось 14 человек.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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