https://ria.ru/20250530/novgorod-2020037923.html

В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме пострадали 13 квартир

В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме пострадали 13 квартир - РИА Новости, 30.05.2025

В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме пострадали 13 квартир

Тринадцать квартир пострадало при пожаре в девятиэтажке на улице Пермякова в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в МЧС региона. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:54:00+03:00

2025-05-30T17:54:00+03:00

2025-05-30T17:54:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

нижегородская область

юрий шалабаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Тринадцать квартир пострадало при пожаре в девятиэтажке на улице Пермякова в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в МЧС региона. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Пермякова, где загорелись балконы на восьмом и девятом этажах, а также квартира на восьмом этаже, локализован на площади 900 квадратных метров. Один человек погиб, еще шестеро пострадали. "В 17.00 объявлена локализация пожара. Пострадало 13 квартир", - рассказали в региональном управлении МЧС. Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, на пожаре было спасено 10 человек. "Продолжается ликвидация последствий пожара. Проводятся работы, связанные с вскрытием оставшихся дверей квартир для проверки наличия там граждан", - сказал Синьков. В свою очередь в министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что по предварительной информации, в результате пожара в многоквартирном доме один человек погиб, шестеро пострадали. Среди пострадавших - один ребенок. "Ребенок и двое взрослых были доставлены в медицинские учреждения, сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь. Остальным пострадавшим помощь оказана на месте", - рассказали в минздраве региона. Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что администрация Автозаводского района вместе с домоуправляющей компанией работают с эвакуированными жителями. По окончании тушения возгорания станет понятно, кто нуждается в помощи. Для решения всех оргвопросов районная администрация готовит пункт временного размещения в школе №190.

https://ria.ru/20250530/pozhar-2019898086.html

https://ria.ru/20250529/krysha--2019773136.html

нижний новгород

россия

нижегородская область

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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, юрий шалабаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)