https://ria.ru/20250530/notariusy-2019883951.html
Нотариусы выявили сайт, ложно подтверждающий подлинность документов
Нотариусы выявили сайт, ложно подтверждающий подлинность документов - РИА Новости, 30.05.2025
Нотариусы выявили сайт, ложно подтверждающий подлинность документов
Нотариусы выявили фишинговый сайт проверки подлинности документов по QR-коду, который выдает фальшивые документы за подлинные, сообщила пресс-служба Федеральной РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T03:01:00+03:00
2025-05-30T03:01:00+03:00
2025-05-30T03:01:00+03:00
общество
иркутская область
федеральная нотариальная палата
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нотариусы выявили фишинговый сайт проверки подлинности документов по QR-коду, который выдает фальшивые документы за подлинные, сообщила пресс-служба Федеральной нотариальной палаты. "Мошеннический ресурс фнпрф.рф — полная копия страницы сервиса https://notariat.ru/ru-ru/qr/ на портале Федеральной нотариальной палаты, с помощью которого можно проверить удостоверенный нотариусом документ через сканирование размещенного на нем QR-кода. По схеме аферистов, при наведении камеры телефона на код фальшивого документа переход осуществляется на фишинговый сайт, который ложно подтверждает его подлинность", - говорится в сообщении. В ФНП отмечают, что таким образом есть риск нарваться на поддельные завещания, доверенности и другие нотариальные документы, с помощью которых мошенники могут получить чужую недвижимость и другое имущество. "QR-код для проверки нотариальных документов может использовать любой человек. И крайне важно это делать правильно – только через официальный сервис Федеральной нотариальной палаты. С помощью мошеннического ресурса человеку можно подсунуть фальшивый договор купли-продажи жилья или доверенность, поэтому очень важно соблюдать осторожность на бытовом уровне. Что касается нотариусов, то они распознают подделку в любом случае, так как все документы проверяют непосредственно в Единой информационной системе нотариата", - рассказала вице-президент нотариальной палаты Иркутской области Елена Измайлова. В Федеральной нотариальной палате напоминают, что для проверки подлинности нотариального документа по QR-коду следует использовать только сервис на официальном портале Федеральной нотариальной палаты. Необходимо нажать кнопку "Проверить", разрешить сервису доступ к камере вашего устройства и отсканировать с ее помощью код на документе. Еще один безопасный способ проверить документ - мобильное приложение нотариат.рф. Сервис проверит отсканированный QR-код в Единой информационной системе нотариата, и сообщит, зарегистрирован ли документ с такими реквизитами в системе, или нет. Напрямую наводить на QR-код документа камеру телефона категорически не рекомендуется — именно такой путь используют аферисты для перехода на сайт-двойник с подложными данными.
https://ria.ru/20250418/prodazha-2011934047.html
https://ria.ru/20250407/smi-2009732662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, иркутская область, федеральная нотариальная палата
Общество, Иркутская область, Федеральная нотариальная палата
Нотариусы выявили сайт, ложно подтверждающий подлинность документов
ФНП выявила мошеннический сайт, который выдает фальшивые документы за подлинные
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нотариусы выявили фишинговый сайт проверки подлинности документов по QR-коду, который выдает фальшивые документы за подлинные, сообщила пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.
"Мошеннический ресурс фнпрф.рф — полная копия страницы сервиса https://notariat.ru/ru-ru/qr/
на портале Федеральной нотариальной палаты
, с помощью которого можно проверить удостоверенный нотариусом документ через сканирование размещенного на нем QR-кода. По схеме аферистов, при наведении камеры телефона на код фальшивого документа переход осуществляется на фишинговый сайт, который ложно подтверждает его подлинность", - говорится в сообщении.
В ФНП отмечают, что таким образом есть риск нарваться на поддельные завещания, доверенности и другие нотариальные документы, с помощью которых мошенники могут получить чужую недвижимость и другое имущество.
"QR-код для проверки нотариальных документов может использовать любой человек. И крайне важно это делать правильно – только через официальный сервис Федеральной нотариальной палаты. С помощью мошеннического ресурса человеку можно подсунуть фальшивый договор купли-продажи жилья или доверенность, поэтому очень важно соблюдать осторожность на бытовом уровне. Что касается нотариусов, то они распознают подделку в любом случае, так как все документы проверяют непосредственно в Единой информационной системе нотариата", - рассказала вице-президент нотариальной палаты Иркутской области
Елена Измайлова.
В Федеральной нотариальной палате напоминают, что для проверки подлинности нотариального документа по QR-коду следует использовать только сервис на официальном портале Федеральной нотариальной палаты. Необходимо нажать кнопку "Проверить", разрешить сервису доступ к камере вашего устройства и отсканировать с ее помощью код на документе.
Еще один безопасный способ проверить документ - мобильное приложение нотариат.рф. Сервис проверит отсканированный QR-код в Единой информационной системе нотариата, и сообщит, зарегистрирован ли документ с такими реквизитами в системе, или нет.
Напрямую наводить на QR-код документа камеру телефона категорически не рекомендуется — именно такой путь используют аферисты для перехода на сайт-двойник с подложными данными.