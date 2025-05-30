https://ria.ru/20250530/notariusy-2019883951.html

Нотариусы выявили сайт, ложно подтверждающий подлинность документов

Нотариусы выявили сайт, ложно подтверждающий подлинность документов - РИА Новости, 30.05.2025

Нотариусы выявили сайт, ложно подтверждающий подлинность документов

Нотариусы выявили фишинговый сайт проверки подлинности документов по QR-коду, который выдает фальшивые документы за подлинные, сообщила пресс-служба Федеральной РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T03:01:00+03:00

2025-05-30T03:01:00+03:00

2025-05-30T03:01:00+03:00

общество

иркутская область

федеральная нотариальная палата

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нотариусы выявили фишинговый сайт проверки подлинности документов по QR-коду, который выдает фальшивые документы за подлинные, сообщила пресс-служба Федеральной нотариальной палаты. "Мошеннический ресурс фнпрф.рф — полная копия страницы сервиса https://notariat.ru/ru-ru/qr/ на портале Федеральной нотариальной палаты, с помощью которого можно проверить удостоверенный нотариусом документ через сканирование размещенного на нем QR-кода. По схеме аферистов, при наведении камеры телефона на код фальшивого документа переход осуществляется на фишинговый сайт, который ложно подтверждает его подлинность", - говорится в сообщении. В ФНП отмечают, что таким образом есть риск нарваться на поддельные завещания, доверенности и другие нотариальные документы, с помощью которых мошенники могут получить чужую недвижимость и другое имущество. "QR-код для проверки нотариальных документов может использовать любой человек. И крайне важно это делать правильно – только через официальный сервис Федеральной нотариальной палаты. С помощью мошеннического ресурса человеку можно подсунуть фальшивый договор купли-продажи жилья или доверенность, поэтому очень важно соблюдать осторожность на бытовом уровне. Что касается нотариусов, то они распознают подделку в любом случае, так как все документы проверяют непосредственно в Единой информационной системе нотариата", - рассказала вице-президент нотариальной палаты Иркутской области Елена Измайлова. В Федеральной нотариальной палате напоминают, что для проверки подлинности нотариального документа по QR-коду следует использовать только сервис на официальном портале Федеральной нотариальной палаты. Необходимо нажать кнопку "Проверить", разрешить сервису доступ к камере вашего устройства и отсканировать с ее помощью код на документе. Еще один безопасный способ проверить документ - мобильное приложение нотариат.рф. Сервис проверит отсканированный QR-код в Единой информационной системе нотариата, и сообщит, зарегистрирован ли документ с такими реквизитами в системе, или нет. Напрямую наводить на QR-код документа камеру телефона категорически не рекомендуется — именно такой путь используют аферисты для перехода на сайт-двойник с подложными данными.

https://ria.ru/20250418/prodazha-2011934047.html

https://ria.ru/20250407/smi-2009732662.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, иркутская область, федеральная нотариальная палата