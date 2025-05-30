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Нотариусы выявили сайт, ложно подтверждающий подлинность документов - РИА Новости, 30.05.2025
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03:01 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/notariusy-2019883951.html
Нотариусы выявили сайт, ложно подтверждающий подлинность документов
Нотариусы выявили сайт, ложно подтверждающий подлинность документов - РИА Новости, 30.05.2025
Нотариусы выявили сайт, ложно подтверждающий подлинность документов
Нотариусы выявили фишинговый сайт проверки подлинности документов по QR-коду, который выдает фальшивые документы за подлинные, сообщила пресс-служба Федеральной РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T03:01:00+03:00
2025-05-30T03:01:00+03:00
общество
иркутская область
федеральная нотариальная палата
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нотариусы выявили фишинговый сайт проверки подлинности документов по QR-коду, который выдает фальшивые документы за подлинные, сообщила пресс-служба Федеральной нотариальной палаты. "Мошеннический ресурс фнпрф.рф — полная копия страницы сервиса https://notariat.ru/ru-ru/qr/ на портале Федеральной нотариальной палаты, с помощью которого можно проверить удостоверенный нотариусом документ через сканирование размещенного на нем QR-кода. По схеме аферистов, при наведении камеры телефона на код фальшивого документа переход осуществляется на фишинговый сайт, который ложно подтверждает его подлинность", - говорится в сообщении. В ФНП отмечают, что таким образом есть риск нарваться на поддельные завещания, доверенности и другие нотариальные документы, с помощью которых мошенники могут получить чужую недвижимость и другое имущество. "QR-код для проверки нотариальных документов может использовать любой человек. И крайне важно это делать правильно – только через официальный сервис Федеральной нотариальной палаты. С помощью мошеннического ресурса человеку можно подсунуть фальшивый договор купли-продажи жилья или доверенность, поэтому очень важно соблюдать осторожность на бытовом уровне. Что касается нотариусов, то они распознают подделку в любом случае, так как все документы проверяют непосредственно в Единой информационной системе нотариата", - рассказала вице-президент нотариальной палаты Иркутской области Елена Измайлова. В Федеральной нотариальной палате напоминают, что для проверки подлинности нотариального документа по QR-коду следует использовать только сервис на официальном портале Федеральной нотариальной палаты. Необходимо нажать кнопку "Проверить", разрешить сервису доступ к камере вашего устройства и отсканировать с ее помощью код на документе. Еще один безопасный способ проверить документ - мобильное приложение нотариат.рф. Сервис проверит отсканированный QR-код в Единой информационной системе нотариата, и сообщит, зарегистрирован ли документ с такими реквизитами в системе, или нет. Напрямую наводить на QR-код документа камеру телефона категорически не рекомендуется — именно такой путь используют аферисты для перехода на сайт-двойник с подложными данными.
https://ria.ru/20250418/prodazha-2011934047.html
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общество, иркутская область, федеральная нотариальная палата
Общество, Иркутская область, Федеральная нотариальная палата
Нотариусы выявили сайт, ложно подтверждающий подлинность документов

ФНП выявила мошеннический сайт, который выдает фальшивые документы за подлинные

© Flickr / mathplourdeСчитка QR-кода
Считка QR-кода - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Flickr / mathplourde
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нотариусы выявили фишинговый сайт проверки подлинности документов по QR-коду, который выдает фальшивые документы за подлинные, сообщила пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.
"Мошеннический ресурс фнпрф.рф — полная копия страницы сервиса https://notariat.ru/ru-ru/qr/ на портале Федеральной нотариальной палаты, с помощью которого можно проверить удостоверенный нотариусом документ через сканирование размещенного на нем QR-кода. По схеме аферистов, при наведении камеры телефона на код фальшивого документа переход осуществляется на фишинговый сайт, который ложно подтверждает его подлинность", - говорится в сообщении.
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В ФНП отмечают, что таким образом есть риск нарваться на поддельные завещания, доверенности и другие нотариальные документы, с помощью которых мошенники могут получить чужую недвижимость и другое имущество.
"QR-код для проверки нотариальных документов может использовать любой человек. И крайне важно это делать правильно – только через официальный сервис Федеральной нотариальной палаты. С помощью мошеннического ресурса человеку можно подсунуть фальшивый договор купли-продажи жилья или доверенность, поэтому очень важно соблюдать осторожность на бытовом уровне. Что касается нотариусов, то они распознают подделку в любом случае, так как все документы проверяют непосредственно в Единой информационной системе нотариата", - рассказала вице-президент нотариальной палаты Иркутской области Елена Измайлова.
В Федеральной нотариальной палате напоминают, что для проверки подлинности нотариального документа по QR-коду следует использовать только сервис на официальном портале Федеральной нотариальной палаты. Необходимо нажать кнопку "Проверить", разрешить сервису доступ к камере вашего устройства и отсканировать с ее помощью код на документе.
Еще один безопасный способ проверить документ - мобильное приложение нотариат.рф. Сервис проверит отсканированный QR-код в Единой информационной системе нотариата, и сообщит, зарегистрирован ли документ с такими реквизитами в системе, или нет.
Напрямую наводить на QR-код документа камеру телефона категорически не рекомендуется — именно такой путь используют аферисты для перехода на сайт-двойник с подложными данными.
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