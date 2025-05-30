"Это конец": Трамп поставил крест на сланцевом буме в США
Сланцевой добыче в США предрекли резкий спад в ближайшие годы
© AP Photo / Brennan LinsleyДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / Brennan Linsley
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американские сланцевики останавливают буровые установки и не хотят расширять производство. В отрасли бьют тревогу: пошлины Трампа взвинтили затраты, а падающие нефтяные котировки съедают прибыль. Вдобавок по производителям ударило внезапное решение ОПЕК+ нарастить добычу. Сырьевые аналитики говорят о начале конца сланцевого бума. Так ли это и почему план по "энергетическому лидерству" США рискует провалиться — в материале РИА Новости.
Все наоборот
Призыв "бури, детка, бури" стал одним из главных слоганов предвыборной кампании Дональда Трампа. Вступив в должность, он объявил режим ЧС в энергетике, отменив запреты на бурение и выдачу лицензий на новые СПГ-проекты. Объяснил: задача — добиться "энергетического лидерства".
Однако экспорт нефти и нефтепродуктов снизился, а сланцевый сектор — некогда локомотив роста отрасли — сокращается. Как сообщает Financial Times, бурение сворачивают, скважины консервируют.
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По данным S&P Global Commodity Insights, добыча нефти в США упадет на 1,1% — до 13,3 миллиона баррелей в день. Это впервые за десятилетие, не считая пандемийного 2020-го.
Бурить нерентабельно
А нефть продолжает дешеветь. Если опустится до 50 долларов за баррель, добыча уменьшится на 300 тысяч баррелей в день — столько производят некоторые мелкие члены ОПЕК, прогнозирует Скотт Шеффилд, экс-глава Pioneer Natural Resources.
Согласно ежеквартальному энергетическому обзору Федерального резервного банка Далласа, сланцевикам для безубыточности нужно 65 долларов за баррель. Сейчас в США — 61,53, на 23% ниже максимума этого года, указывает FT.
Ключевые месторождения истощаются. А бурить новые скважины — большая проблема. Как подчеркивают аналитики, для этого котировки должны быть еще выше.
"Неправильно оперировать средними показателями. Надо смотреть на верхний диапазон. Месторождения с более дешевой добычей не смогут нарастить объем, чтобы полностью заместить те, где себестоимость выше. И если цена реализации не позволит таким работать в плюс, они остановятся. Для новых скважин нужно порядка 80-90 долларов за WTI", — говорит Андрей Дьяченко, главный аналитик по макроэкономике и нефтяным рынкам компании "Пролеум".
© AP Photo / Keith SrakocicДобыча сланцевой нефти в США
© AP Photo / Keith Srakocic
Добыча сланцевой нефти в США
Сила ОПЕК+
Дополнительное давление на цены создает и агрессивная политика ОПЕК+, ориентированная на увеличение добычи. Тягаться с картелем американцам сложно.
Саудиты пытаются расширить долю рынка за счет США и, очевидно, они этого добьются, признали в Pioneer Resources.
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Прорывы в технологиях в свое время позволили сланцевикам сократить издержки и потеснить ОПЕК+. Теперь наблюдается обратный процесс, отмечает Reuters.
Автоматизация, повышение эффективности разведки и бурения, применение ИИ — все это не успевает нивелировать рост затрат американских производителей, констатируют аналитики.
© AP Photo / Charles Rex ArbogastДобыча сланцевой нефти в США
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Добыча сланцевой нефти в США
Двойной удар
К тому же развязанные Трампом торговые войны нанесли сильный удар по энергетике, которую он обещал "спасти".
"Импортное оборудование и материалы сразу подорожали, что особенно болезненно для капиталоемкой отрасли", — поясняет Юлия Кузнецова, инвестиционный советник.
Сталь и алюминий — важнейшие ресурсы нефтяников. Так вот, цены обсадных труб, металла для облицовки скважин уже взлетели на десять процентов.
© AP Photo / Eric GayНефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
© AP Photo / Eric Gay
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
Перспективы туманны
Эксперты также подчеркивают: былой рост добычи — до рекордных 13 миллионов баррелей в сутки — обеспечивался долговым финансированием, а не устойчивой прибыльностью сланцевиков.
Ценовая война ОПЕК+ и COVID-19 обвалили рынок, сделав многие скважины нерентабельными. Компании массово сокращали персонал и инвестиции, напоминает Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Chevron и BP уволили 15 тысяч человек, а 20 крупнейших сланцевиков в США, за исключением Exxon Mobil и Chevron, урезали бюджеты капитальных затрат на 2025-й на 1,8 миллиарда долларов (три процента). Не обнадеживают и прогнозы по спросу на следующие 10-15 лет.
И пока котировки не поднимутся до 80-90 долларов за баррель Brent, ситуация не изменится, уверен Дьяченко.
© Getty Images / Kirill GorshkovВязкая нефть
© Getty Images / Kirill Gorshkov
Вязкая нефть
Бум позади
Таким образом, констатируют наблюдатели, почти двадцатилетний сланцевый бум в США близится к концу. Главным ограничивающим фактором выступает экономика добычи.
"Возможности сохранять лидерство в мире на энергетическом рынке у американцев есть: они располагают передовыми технологиями во всех сегментах и поступательно их развивают. Но для нового скачка нужно, чтобы кто-то из конкурентов сдал им свои позиции. Такой конкурент один — Россия", — уточняет Дьяченко.
По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), добыча достигнет пика в 14 миллионов баррелей в день в 2027-м и сохранится на этом уровне до конца десятилетия, после чего последует стремительное падение.
© AP Photo / Charlie Riedel, FileНефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико
© AP Photo / Charlie Riedel, File
Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико