https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020031415.html
Важно навсегда урегулировать причины конфликта на Украине, заявил Небензя
Важно навсегда урегулировать причины конфликта на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2025
Важно навсегда урегулировать причины конфликта на Украине, заявил Небензя
Для России "принципиально важно", чтобы причины конфликта на Украине были урегулированы "раз и навсегда" заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:31:00+03:00
2025-05-30T17:31:00+03:00
2025-05-30T21:22:00+03:00
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ООН, 30 мая – РИА Новости. Для России "принципиально важно", чтобы причины конфликта на Украине были урегулированы "раз и навсегда" заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Для нас принципиально важно, чтобы первопричины конфликта были урегулированы раз и навсегда", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020029517.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Важно навсегда урегулировать причины конфликта на Украине, заявил Небензя
Небензя: для РФ принципиально важно урегулирование причин украинского конфликта