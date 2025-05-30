https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020031415.html

Важно навсегда урегулировать причины конфликта на Украине, заявил Небензя

Важно навсегда урегулировать причины конфликта на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2025

Важно навсегда урегулировать причины конфликта на Украине, заявил Небензя

Для России "принципиально важно", чтобы причины конфликта на Украине были урегулированы "раз и навсегда" заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:31:00+03:00

2025-05-30T17:31:00+03:00

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ООН, 30 мая – РИА Новости. Для России "принципиально важно", чтобы причины конфликта на Украине были урегулированы "раз и навсегда" заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Для нас принципиально важно, чтобы первопричины конфликта были урегулированы раз и навсегда", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020029517.html

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Наталья Макарова

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