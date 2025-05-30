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Небензя назвал условие для прекращения огня на Украине
Небензя назвал условие для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 30.05.2025
Небензя назвал условие для прекращения огня на Украине
Россия в принципиальном плане готова обсудить прекращение огня на Украине, но Киев должен пойти на встречные шаги, заявил постпред при ООН Василий Небензя на... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:18:00+03:00
2025-05-30T17:18:00+03:00
2025-05-30T18:47:00+03:00
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ООН, 30 мая — РИА Новости. Россия в принципиальном плане готова обсудить прекращение огня на Украине, но Киев должен пойти на встречные шаги, заявил постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН."На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию", — отметил он.Переговоры по УкраинеНовый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
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Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Небензя назвал условие для прекращения огня на Украине
Небензя: на время перемирия Запад должен прекратить поставки вооружений ВСУ