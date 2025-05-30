https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020025103.html

Зеленский не хочет остановки боевых действий, заявил Небензя

Зеленский не хочет остановки боевых действий, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2025

Зеленский не хочет остановки боевых действий, заявил Небензя

Владимир Зеленский не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:09:00+03:00

2025-05-30T17:09:00+03:00

2025-05-30T18:25:00+03:00

владимир зеленский

в мире

россия

украина

василий небензя

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019749014_0:211:3072:1938_1920x0_80_0_0_b212b5f5543bbfee7b5e1e98db7292e5.jpg

ООН, 30 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Просроченный украинский президент не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть. Ведь придется проводить выборы и отвечать перед избирателями за то, во что он превратил Украину за эти шесть лет, и держать ответ за разворованные сотни миллиардов долларов бюджетных средств и западной, прежде всего американской, помощи ", – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.Он отметил, что в прекращении боестолкновений также не заинтересована и европейская "партия войны"."Поскольку на грани полного поражения сегодня находится как раз потерявшая миллионы своих граждан Украина, европейские спонсоры "ЧВК Украина" приказывают Зеленскому и его клике продолжать воевать до последнего украинца, что вынуждает киевский режим отлавливать на улицах последних украинских мужчин и бросать их в бессмысленную мясорубку", – добавил российский дипломат.

https://ria.ru/20250530/poezd-2019971580.html

https://ria.ru/20250530/zelenskiy-2019929022.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, в мире, россия, украина, василий небензя, оон