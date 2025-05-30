https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020025103.html
Зеленский не хочет остановки боевых действий, заявил Небензя
Зеленский не хочет остановки боевых действий, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2025
Зеленский не хочет остановки боевых действий, заявил Небензя
Владимир Зеленский не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:09:00+03:00
2025-05-30T17:09:00+03:00
2025-05-30T18:25:00+03:00
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ООН, 30 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Просроченный украинский президент не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть. Ведь придется проводить выборы и отвечать перед избирателями за то, во что он превратил Украину за эти шесть лет, и держать ответ за разворованные сотни миллиардов долларов бюджетных средств и западной, прежде всего американской, помощи ", – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.Он отметил, что в прекращении боестолкновений также не заинтересована и европейская "партия войны"."Поскольку на грани полного поражения сегодня находится как раз потерявшая миллионы своих граждан Украина, европейские спонсоры "ЧВК Украина" приказывают Зеленскому и его клике продолжать воевать до последнего украинца, что вынуждает киевский режим отлавливать на улицах последних украинских мужчин и бросать их в бессмысленную мясорубку", – добавил российский дипломат.
https://ria.ru/20250530/poezd-2019971580.html
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Владимир Зеленский, В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН
Зеленский не хочет остановки боевых действий, заявил Небензя
Небензя: Зеленский не хочет мира на Украине, так как боится потерять власть